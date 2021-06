Thais Villas se ha desplazado hasta un barrio rico para comprobar de primera mano cómo viven los vecinos la pandemia en una nueva edición de 'Barrio rico Vs. barrio obrero'.

Allí se ha encontrado a una mujer que le ha mostrado un reloj de 3.500 euros que se acababa de comprar en una lujosa tienda. "Hay que consumir, hay que gastar", asegura la mujer. Villas no ha podido evitar responderle: "¡Coño, si se puede!".

Además, la mujer confiesa que ha hecho lo que le ha dado la gana durante el confinamiento: "He salido por sitios, me he saltado las normas con cabeza y responsabilidad".