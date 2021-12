Thais Villas visita a Manuela Carmena en su casa, donde la exalcaldesa de Madrid reflexiona sobre la actualidad política y social. "Me ha sorprendido que viviendo en democracia haya políticos empeñados en jugar en una guerra constante de insultos", afirma Manuela Carmena, que recuerda cómo llego al Ayuntamiento de Madrid tras 24 años de gobierno del PP.

"El primer día cuando me pasaron a mi despacho no había nada, luego ya me explicaron que lo habían quemado todo", afirma la exalcaldesa, que destaca que, sin embargo ella les ha dejado sus papeles. "Hay que hacer una regulación en la política contra la mentira", insiste Carmena, que lanza un mensaje de esperanza. La exalcaldesa de Madrid también destaca el frente amplio de 'Yolanda Díaz y otras políticas' y critica duramente el rechazo del Ayuntamiento de Madrid a hacer hija predilecta a Almudena Grandes. Puedes ver la entrevista en el vídeo de arriba.