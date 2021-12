Manuela Carmena se ha abierto en canal en una entrevista con Thais Villas sobre su vida y su opinión sobre la política actual. Al ser preguntada sobre la relación entre Casado y Ayuso, la exalcaldesa de Madrid ha recordado que "hay que desvincular la política del afán desmedido del poder".

Aun así, ha destacado la amabilidad del líder popular en las distancias cortas: "Una vez que le vi me dijo 'qué alegría me ha dado no tener que ser yo el candidato al Ayuntamiento, porque no me apetecía nada tener que enfrentarme a ti'", ha expresado Carmena. Puedes escuchar parte de su entrevista con Thais Villas en el vídeo principal de esta noticia.