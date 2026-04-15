El "test de madrileñidad" de Ayuso para dar un certificado a los migrantes: "Completa la frase: 'De Madrid a... tu país'"

Cristina Gallego se convierte en Isabel Díaz Ayuso, que desde la oficina del Consorcio General de Transportes, se ha propuesto boicotear a los migrantes que necesitan un certificado para regularizar su situación.

Como parte de su boicot a la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno, Isabel Díaz Ayuso confirmaba que no va a reforzar la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, donde se expide el certificado de transporte, uno de los documentos que sirven para acreditar una residencia de larga duración en España. Esto ha provocado que se colapse y que, cada día, haya largas colas de migrantes a la espera de tramitación.

El Intermedio ha tenido 'acceso exclusivo' al interior de la oficina, donde se encuentra la propia 'Ayuso' tramitando el certificado. Dani Mateo es un migrante argentino que aparece con toda su documentación, incluida la "sangre de unicornio". "No va a ser tan fácil", comenta la 'presidenta', que le somete a un "test de madrileñidad".

El cuestionario empieza con una pregunta fácil sobre "la mejor agua del mundo", para después pasar a la cuestión 'trampa': "¿Qué línea de metro hay que coger para ir a Lavapiés?". Por supuesto, Dani cae y 'Ayuso' le explica que "no hay que coger ninguna línea de metro porque no hay que ir nunca a ese barrio de perroflautas, narcotraficantes ilegales y seguro que algún etarra".

El siguiente es Isma Juárez, "otro Mohammed que viene a colapsar nuestros servicios públicos porque en su país todavía curan con brujería", según 'Ayuso', que le pide que complete la frase 'De Madrid a...'. "Al cielo", responde Isma, a lo que Ayuso le explica que la frase correcta es "de Madrid a tu país".

El último es el 'Dani mexicano', que desvela que trabaja como bailarín en el musical de Nacho Cano. Al enterarse, 'Ayuso' no duda en darle el abono transporte, el certificado, la nacionalidad madrileña, la escritura de un piso en el barrio de Salamanca y la tarjeta sanitaria de Quirón.

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