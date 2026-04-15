Guillermo Fesser afirma que Donald Trump "se ha pasado de rosca con sus amenazas de matón"

El corresponsal considera que el presidente de EEUU está nervioso ya que ha descubierto "que sus tácticas de bullying ya no funcionan" y que, por ejemplo, no ha conseguido que Irán abra el estrecho de Ormuz o que Europa le apoye.

Sandra Sabatés señala que cada vez hay más voces que cuestionan la salud mental de Donald Trump. El corresponsal Guillermo Fesser expone que esto puede deberse a que los mensajes del presidente de Estados Unidos "cada vez son más inconexos, incoherentes, más profanos y desquiciados".

"Está dándose cuenta de que sus tácticas de bullying ya no funcionan y le ponen nervioso", reflexiona, "no funcionan con Irán, que no cierra el estrecho, no funcionan con el papa, que le contesta, ni con Europa que le ha dicho nanay de la China a ayudarle en esta guerra".

El demócrata Jamie Raskin ha introducido una proposición de ley para establecer una comisión que evalúe la capacidad mental del presidente. Esta ha sido firmada por 50 diputados, también demócratas, "porque tienen grave preocupación por la Seguridad Nacional y es una obligación del Congreso aplicar la enmienda 25". Esta autoriza a destituir a un presidente que sea incapaz de desempeñar su cargo.

Como indica, en público los republicanos no han dicho nada, ya que deben su cargo "a la lealtad al tirano". Pero, en cambio, en privado, "no salen de su asombro". Por ejemplo, no se esperaban desplantes como el de Meloni a Trump o que en el Parlamento británico el líder del partido Liberal, Ed Davey, dijera que Trump "no es el líder del mundo libre sino un gánster peligroso y corrupto".

"Trump se ha pasado de rosca con sus amenazas de matón", expone Fesser, "lo sabe y por eso teme que sus locas consignas no las sigan la gente que le rodea y, por eso, ha prometido el perdón presidencial a todos los que trabajen a 200 metros de la Casa Blanca cuando él se marche".

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