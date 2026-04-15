Guillermo Fesser señala que los MAGA no apoyan el conflicto de Trump con el papa: "Le ha salido el tiro por la culata"

El corresponsal expone que, para muchos seguidores de Trump, el presidente ha cruzado una línea roja al convertir al sumo pontífice en su objetivo. Además, como indica, el voto católico es muy importante para el Partido Republicano.

En los últimos días Donald Trump no ha dudado en criticar al papa León XIV después de que el sumo pontífice se muestra en contra de la guerra de Irán. Para saber cómo han tomado en Estados Unidos las palabras de su presidente sobre el santo padre, El Intermedio conecta con el corresponsal Guillermo Fesser.

El periodista expone que en EEUU "el papa nunca ha sido una figura de primera plana en las noticias, pero ahora, resulta, que este papa sí que acapara las portadas". "Es famoso no porque Trump le haya insultado sino porque se ha atrevido a contestarle", añade.

Fesser indica que es muy importante que un líder como el sumo pontífice "haya tenido la valentía de defender valores humanos". Esto es algo muy significativo para muchas personas ya que, como señala, "es la convicción de que no estamos locos, no estamos solos y, sobre todo, que siguen teniendo sentido aquellos principios de la honradez, la compasión o de la justicia".

"Trump ha querido quitarse de encima al papa como un globalista, un woke, pensando que iba a radicalizar más a sus bases de seguidores MAGA, pero le ha salido el tiro por la culata", indica. Ya que muchos de sus seguidores consideran que ha cruzado "una línea roja".

El presidente de EEUU lo hizo cuando publicó una imagen con una mitra durante el cónclave papal, "y lo ha vuelto a hacer ofendiendo a los cristianos vestido de Jesucristo". "Y entre los evangelistas del sur, sus máximos seguidores, han salido gritos de 'blasfemia'", añade.

Estos MAGA, como indica, no entienden que el papa se haya vuelto el objetivo de Trump y "están empezando a sospechar que Trump lo que hace es explotar sus creencias para sacar rédito en las urnas". El presidente de EEUU no se ha retractado de sus palabras sobre el papa, algo que le puede traer problemas ya que para el Partido Republicano el voto católico "es el voto cambiante más numeroso de EEUU".

El corresponsal señala que el papa León XIV "defiende alto y claro los valores universales, algo que hace parecer muy pequeño a un gánster, aunque viva en la Casa Blanca". "Cuando el debate no va de izquierdas y de derechas, sino que va de correcto e incorrecto, que va de moral o aberrante, que va de decente o indecente, los dictadores siempre tienen las de perder", concluye.

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