Isma Juárez pide consejo a Antonio Garamendi para que le suban el sueldo: "¿Es esa la estrategia que usa? Porque le van bien"

Isma Juárez invita a café a políticos y empresarios en el foro 'Wake Up Spain, Wake Up Europe', donde Antonio Garamendi le desvela que nunca toma café y que, "de vez en cuando", ve El Intermedio.

Isma Juárez ha estado presente en el foro 'Wake Up Spain, Wake Up Europe', que reúne a políticos y empresarios de nuestro país, a los que ha intentado invitar a tomar un café.

Uno de ellos es Antonio Garamendi, que le desvela que no desayuna con café sino que toma Coca Cola. También asegura que ve El Intermedio de vez en cuando y recuerda cuando Wyoming le llamó "tipo de interés". El reportero, de paso, aprovecha para pedirle consejos para pedir un aumento de sueldo, ya que al presidente de la CEOE "le van bien las subidas de sueldo".

Isma también ofrece un café a Ayuso, a la que pregunta si prefiere eso o "fruta" para desayunar. A Alfonso Rueda le plantea la cuestión de con quién preferiría tomarse un café, con Feijóo y la presidenta madrileña como opciones.

Rueda elige a Feijóo porque es su "presidente nacional", si bien el reportero le advierte de que "vale la pena llevarse bien con Ayuso, a ver si va a ser la siguiente".

Isma consigue sentarse con Fernando López Miras para tomar un café. El presidente de la Región de Murcia le recuerda que la última vez que se vieron fue en la boda de Almeida. "Recogí el último", confiesa el regidor,

El reportero le pregunta por la salida de dos diputados de Vox hacia el grupo mixto: "Ahora ya no tiene que hacer caso a lo que le digan ellos", le comenta Isma, a lo que López Miras le responde que "el problema es de responsabilidad, y es cierto que últimamente veíamos que Vox se estaba instalando en el bloqueo".

El presidente murciano le confiesa que se ducha todos los días "si hace falta dos o tres veces", y recuerdan murcianos ilustres, como José Antonio Camacho o el 'Chucky' de Cieza. Por último, López Miras se ofrece a invitarle al próximo café. "A ver si eso va a ser tráfico de influencias", reacciona Isma.

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