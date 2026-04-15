Guillermo Fesser sentencia a Trump: "Es un inútil, cada vez es más evidente, no se entera de nada"

El corresponsal indica que la incertidumbre que ha generado la guerra de Irán ha provocado que, por ejemplo, en EEUU aumente el precio de los fertilizantes o que la inflación haya alcanzado el 4%.

Donald Trump ha vuelto a afirmar que el final de la guerra de Irán está muy cerca, a pesar del escenario incierto en que nos encontraos. Pero ¿qué hay de cierto en esta afirmación? Sandra Sabatés pregunta a Guillermo Fesser cuáles son las últimas noticias que tiene a este respecto.

"Las últimas noticias es que Trump es un inútil", sentencia, "es cada vez más evidente, no se entera de nada". El periodista afirma que el presidente de Estados Unidos "juega a rey absolutista". Guillermo señala que esa incertidumbre ha provocado que fluctúe la bolsa durante tres meses, "de tal manera que los seis bancos más grandes de EEUU han batido récords de beneficios".

Sobre la paz, se sabe que "las compañías petrolíferas ingresan 30 millones a la hora" o que "los que no creen en el calentamiento global, como Rusia o Arabia Saudí, están haciendo más caja que nunca para contaminar".

En cuanto a cómo está afectando a los ciudadanos de EEUU, el periodista indica que ha subido el precio de los fertilizantes, los billetes de avión o los plásticos. "Como la inflación se ha puesto en un 4%, los economistas vaticinan una subida de los créditos inmobiliarios", añade.

"Si me pregunta sobre las negociaciones de paz específicas, aunque Trump cantase victoria mañana, se calculan las consecuencias para muchos años y las pérdidas ya son de 1 millón de millones de dólares", añade. "Por ello, no me extraña que cada vez haya más voces MAGA que acusan a Trump de incluir incumplir su promesa de 'Make America Great Again' o 'America First'", concluye.

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