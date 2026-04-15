Wyoming, tras los insultos de Miguel Ángel Rodríguez a los votantes del PSOE: "Para él sois el limón pocho de la nevera"

"Cobra un sueldo público y no precisamente pequeño, y se dedica a insultar a 16 millones de españoles", comenta El Gran Wyoming en El Intermedio tras el tuit de Miguel Ángel Rodríguez en el que afirma que "un tercio de los españoles" está "podrido" por votar al PSOE.

Miguel Ángel Rodríguez no ha tardado en reaccionar a través de las redes sociales tras el recurso interpuesto ante el Constitucional por el exfiscal general García Ortiz, pidiendo que se anule la condena porque la sentencia del Supremo fue "irracional y arbitraria" a su juicio. El "jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso", recuerda Sandra Sabatés en El Intermedio, escribió esta publicación en X:

"El asalto a la democracia cuando el Constitucional anule la condena al exfiscal general del Estado, es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano de Zapatero... banda de criminales a los que vota un tercio de los españoles. Un tercio de los españoles podrido"

"Bueno, cuando vea lo que tengo yo aquí", bromea El Gran Wyoming en el programa de laSexta. "¿Él está incluido en el tercio? Ahí no especifica", señala con ironía el presentador.

Wyoming se dirige a su audiencia para remarcar la importancia de estas palabras viniendo además de quien vienen: "Habéis oído bien. El jefe de Gabinete de la presidenta de una comunidad autónoma, concretamente de Madrid, que cobra un sueldo público y no precisamente pequeño, se dedica a insultar en Twitter a 16 millones de españoles".

Sin embargo, el presentador cree que esto tiene una parte positiva: "Para este individuo no sois personas, sois el limón pocho de la nevera. Pero mirad el lado bueno. Así MAR no puede usaros para hacerse un gintonic".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.