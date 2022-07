Hace unos meses, los científicos e investigadores españoles se manifestaban frente al Congreso de los Diputados para reclamar mejores condiciones laborales. Hasta allí se trasladó el 'punto de desahogo' de El Intermedio que, con el lema 'Estoy hasta las probetas', recogió algunas de sus reivindicaciones.

Todos ellos explicaban que, a pesar de tener carreras y masters y dedicarse a importantes investigaciones, cobraban sueldos muy bajos y estaban lastrados por la temporalidad: "Que no se nos trate como a trabajadores de segunda", pedía un joven de 23 años con un contrato de formación de profesorado universitario "que se supone que es el que más prestigio tiene, pero que no se traduce en un sueldo o garantías". Por su parte, otra chica explicaba que tenía "un sueldo que no llega a 1.000 euros al mes" y aseguraba estar "hasta las probetas de este estadio de precariedad".

