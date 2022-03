Para entender mejor del auge de Vox, Andrea Ropero entrevista al periodista de 'El País' Miguel González, que ha escrito un libro, 'Vox S.A', sobre el éxito del partido de extrema derecha. El periodista explica las tres razones de este ascenso de la formación de Santiago Abascal como, por ejemplo, los hombres que no acaban de asumir el nuevo papel de la mujer.

Además, Miguel González reflexiona sobre cómo el PP les ha abierto al puerta con tres Consejerías y la vicepresidencia en Castilla y León. ¿Qué consecuencias podría tener no solo de forma automático sino nacional? "A Vox Castilla y León no le importa gran cosa, eligió a su candidato en una especie de casting", destaca González, que afirma que "a lo que vox le interesa es la Moncloa". "Su sentido es normalizar la presencia de Vox en gobiernos para si en el día de mañana entra en el de la nación lo veamos como algo normal", explica el periodista, que reflexiona sobre la futura relación del PP y Vox gobernando Castilla y León: "El objetivo de Abascal es ser vicepresidente del Gobierno con Feijóo". "Una vez que estén en el Gobierno no sé si el pez pequeño se comerá al grande, pero ya estamos viendo cómo Feijóo empieza a asumir algunos discursos de Vox". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de arriba, donde advierte de que corren en peligro las conquistas sociales como el aborto.

El mensaje de Wyoming a Abascal

