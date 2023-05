La patronal y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han firmado un importante pacto para subir los salarios. El Intermedio ha analizado los detalles en 'Pregúntale a Wyo', una sección en la que Sandra Sabatés responde a las dudas de un grupo de espectadores, todos ellos con una voz misteriosamente parecida a la de Wyoming.

'Fermín de Guardamar del Segura' pregunta cuánto van a subir los salarios este año, a lo que Sandra responde en el vídeo sobre estas líneas que, en 2023, el incremento será de un 4%, mientras que en 2024 y 2025 llegará al 3% con la posibilidad de que suba un 1% adicional cada año en función de la inflación.

"Quería saber cómo me va a ir en el amor y si gracias a este acuerdo también me van a subir el sueldo", pregunta 'Pili, Piscis ascendente Leo'. La presentadora de El intermedio le explica que "este acuerdo no es vinculante, solo sirve de orientación para futuras negociaciones y únicamente afectará a los trabajadores que dependan de un convenio colectivo, es decir, el 62% de los asalariados españoles".

Por su parte, 'Mariano, soltero y amante del crossfit y el cruising' plantea la cuestión del teletrabajo. Sabatés apunta que este acuerdo "apuesta por favorecer el teletrabajo y que las empresas aboguen por horarios flexibles de entrada y de salida", además de que "se regule el derecho a la desconexión digital, es decir, que los trabajadores no estén obligados a contestar llamadas o emails fuera de su jornada laboral".