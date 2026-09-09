La sonrisa de Félix Bolaños cuando Andrea Ropero le pregunta por la lista de periodistas de Interior: "¿Ha elaborado alguna como la de Marlaska?"

Andrea Ropero se traslada hasta el Congreso en el inicio del curso político y pregunta a los ministros Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, Carlos Cuerpo y Óscar Puente por la crisis en Ceuta y la lista de Interior de periodistas según su ideología.

Andrea Ropero se ha trasladado hasta el Congreso de los Diputados para tomar la temperatura a un inicio del curso político marcado por la crisis de Ceuta.

La reportera de El Intermedio pregunta a Félix Bolaños si esto supone "la puntilla" a la legislatura, a lo que el ministro asegura que están "trabajando desde el principio para dar soluciones, el problema es que no siempre es fácil".

Bolaños afirma estar abordando la crisis "con todos los medios a nuestra disposición", pero admite que necesitan "un poco de tiempo". En este sentido, explica que en los próximos días habrá instalaciones para acoger a 6.000 migrantes.

El ministro asume que "se podría haber hecho algo distinto y algo mejor", pero sostiene que están "volcados en Ceuta para que vuelva la normalidad".

Cuando Andrea le pregunta si ha elaborado una lista de periodistas como la de Marlaska, Bolaños reacciona con una sonrisa.

La reportera también pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada al Congreso: "¿Con qué fin ha hecho usted ese dossier?", plantea Andrea, que no obtiene ninguna respuesta por su parte.

Óscar Puente, por su parte, defiende que el Gobierno en Ceuta lo está haciendo "muy bien teniendo en cuenta las dificultades con las que nos estamos encontrando" y asegura no saber si la solución sería el traslado de migrantes a la península.

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