Ahora

Imitación

'Yurisleidy' considera el problema de la vivienda "puro cuento": "El socialismo les tiene la cabeza comida"

Cristina Gallego se transforma en esta emprendedora venezolana para hablar sobre el problema de España y dar consejos a los espectadores de El Intermedio sobre cómo conseguir ser rico.

Cristina Gallego se transforma en esta emprendedora venezolana para hablar sobre el problema de España y dar consejos a los espectadores de El Intermedio sobre cómo conseguir ser rico.

'María Yurisleidy Wagner de la Luz Divina' interrumpe en el plató de El Intermedio para hablar sobre el problema de la vivienda en nuestro país. Como anuncia, ella es "emprendedora e inversora, aeroyogui, pero, sobre todo, orgullosa venezolana afincada en Madrid y disfrutando de su libertad".

'Yurisleidy' considera que el problema de la vivienda "es puro cuento". "¿Cómo va a haber crisis si vengo de comprarme dos áticos el barrio de Salamanca?", cuenta. "Por cierto, presidenta, si le interesa alguno llámeme", añade.

En su opinión, el problema de España es que "el socialismo les tiene la cabeza comida". "Se lo digo yo que nací en Caracas y tuve que escapar con una mano delante y otra detrás... y más atrás iba mi mayordomo con las joyas, los trajes y el caniche", explica.

La 'venezolana' afirma que en su país la gente "no vive, mi gente sobrevive al hambre, al comunismo y a los chándales de colorines". "Hui por todo eso y porque 'my husband' se compró un edificio en frente del retiro", confiesa, "pero sigo ayudando a mis compatriotas siempre que puedo con vídeos en Instagram con el hashtag 'FreeVenezuela'". Además, también está haciendo una subasta benéfica de 'Luisvis'.

El Gran Wyoming pregunta si envía el dinero a Venezuela, y 'Yurisleidy' explica que lo reinvierte en contratar solo a venezolanos en su servicio doméstico. "Al final va a ser verdad eso de que crisis es igual a oportunidad", señala el presentador, "oportunidad de que algunos se forren".

"Acabo de hacer un vídeo en Instagram sobre cuál es el problema de España y no es la vivienda, es la mentalidad", cuenta ella. "Si piensas como un pobre, vivirás como un pobre, la pobreza es un estado mental", añade. 'Yurisleidy' cuenta que ella es rica porque "piensa y actúa como rica" y, además, se casó con un empresario que tiene dinero en paraísos fiscales de ricos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El CNI alertó el 29 de julio a los servicios de inteligencia de Marruecos, a Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de "convocatorias" para entrar en Ceuta
  2. Trabas por el idioma, saturación de la Policía y falta de papeles: Más Vale Tarde acompaña a la madre de Ali a denunciar el disparo con perdigones en Ceuta
  3. Más de 19.000 mujeres aguardan una mamografía en Madrid al aumentar un 2.000% la lista de espera en tres años
  4. Las claves para procesar a David Dionis: de ser el líder de la célula terrorista 'The Base' en España a delitos de odio y violencia extrema
  5. La gerente del PSOE señala a Cerdán y reconoce que tardaron unos meses en formalizar los "contratos verbales" para pagar a Leire Díez
  6. ¿Cómo podría acabar la IA con la humanidad? El temor a que se convierta en una "superinteligencia" capaz de hackearlo todo