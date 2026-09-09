'Yurisleidy' considera el problema de la vivienda "puro cuento": "El socialismo les tiene la cabeza comida"

Cristina Gallego se transforma en esta emprendedora venezolana para hablar sobre el problema de España y dar consejos a los espectadores de El Intermedio sobre cómo conseguir ser rico.

'María Yurisleidy Wagner de la Luz Divina' interrumpe en el plató de El Intermedio para hablar sobre el problema de la vivienda en nuestro país. Como anuncia, ella es "emprendedora e inversora, aeroyogui, pero, sobre todo, orgullosa venezolana afincada en Madrid y disfrutando de su libertad".

'Yurisleidy' considera que el problema de la vivienda "es puro cuento". "¿Cómo va a haber crisis si vengo de comprarme dos áticos el barrio de Salamanca?", cuenta. "Por cierto, presidenta, si le interesa alguno llámeme", añade.

En su opinión, el problema de España es que "el socialismo les tiene la cabeza comida". "Se lo digo yo que nací en Caracas y tuve que escapar con una mano delante y otra detrás... y más atrás iba mi mayordomo con las joyas, los trajes y el caniche", explica.

La 'venezolana' afirma que en su país la gente "no vive, mi gente sobrevive al hambre, al comunismo y a los chándales de colorines". "Hui por todo eso y porque 'my husband' se compró un edificio en frente del retiro", confiesa, "pero sigo ayudando a mis compatriotas siempre que puedo con vídeos en Instagram con el hashtag 'FreeVenezuela'". Además, también está haciendo una subasta benéfica de 'Luisvis'.

El Gran Wyoming pregunta si envía el dinero a Venezuela, y 'Yurisleidy' explica que lo reinvierte en contratar solo a venezolanos en su servicio doméstico. "Al final va a ser verdad eso de que crisis es igual a oportunidad", señala el presentador, "oportunidad de que algunos se forren".

"Acabo de hacer un vídeo en Instagram sobre cuál es el problema de España y no es la vivienda, es la mentalidad", cuenta ella. "Si piensas como un pobre, vivirás como un pobre, la pobreza es un estado mental", añade. 'Yurisleidy' cuenta que ella es rica porque "piensa y actúa como rica" y, además, se casó con un empresario que tiene dinero en paraísos fiscales de ricos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido