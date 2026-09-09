Rufián cree que el Gobierno "está muy lejos" de acabar la legislatura: "Veo un presidente desconectado y un Gobierno que confía en un milagro"

Andrea Ropero analiza con Gabriel Rufián un inicio de curso político marcado por la gestión de Ceuta que, en su opinión, ha sido "un desastre" por parte del Gobierno, que cree que está "muy lejos" de acabar la legislatura.

La crisis en Ceuta ha marcado el inicio del curso político en el Congreso de los Diputados. Andrea Ropero se ha trasladado hasta allí, donde ha podido analizarlo con Gabriel Rufián.

El portavoz de ERC cree que la gestión del Gobierno en Ceuta ha sido "un desastre": "La ultraderecha lo ha aprovechado para soltar sus racistadas, sí, que el Gobierno ha estado ausente durante 20 y pico días, también. Que el gobierno le tiene manía a una parte del Estado, sí, que da excusas, también. Todo es verdad a la vez", afirma.

Rufián sostiene que el Ejecutivo debería hacer autocrítica a la hora de "ocultar al principal responsable, que es Mohamed VI", por lo que considera que "está mintiendo al pueblo español".

El político también cree que el Gobierno debería ser consciente de que "está muy lejos" de conseguir llegar al final de la legislatura y plantea como objetivo "intentar que PP y VOX no lleguen a 210 diputados".

En este sentido defiende que hay que ser "realmente valientes", pero lo que de momento hace el Gobierno es "presentar una web con 600 viviendas en alquiler". Rufián ve a un "presidente desconectado y a un Gobierno que confía en un milagro que pasó en el 23". Sin embargo, él lo tiene claro: "Ya se han gastado los milagros".

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