'Livin' la vida local'
Un petanquero, en Calafell, evita a hablar con Isma Juárez sobre el conflicto vecinal: "Vengo de Zaragoza y quiero paz"
El reportero se ha trasladado hasta Calafell, en Tarragona, donde se está viviendo un conflicto vecinal a causa de la petanca. Un grupo de vecinos están en contra de las pistas presente frente a su edificio.
Isma Juárez estrena sección 'Livin' la vida local'. El reportero se ha desplazado hasta Calafell, en Tarragona, donde se está viviendo un conflicto vecinal por un deporte: la petanca. Un grupo de vecinos están en pie de guerra debido al ruido que, según dicen, hacen los jugadores en dos pistas situadas frente a sus fachadas. Como expone Juárez, al llegar a la "zona de conflicto", los vecinos, incluso, han colocado carteles en sus balcones.
"Están los vecinos diciendo 'petanca no, aquí no se vive bien'", lee el reportero. Isma ve a dos señoras hablando y les grita que si quieren bajar a dar su testimonio frente a las cámaras de El Intermedio, pero ellas no quieren declarar nada.
Isma charla con Josefina, que es vecina de la zona. Como explica, los vecinos están molestos ya que los petanqueros "hacen bulla". Montse, por su parte, cuenta que las personas que se quejan solo visitan el municipio en verano. "Les molesta, pero no hacen ningún tipo de ruido", añade, haciendo referencia a los jugadores de petanca. Ella es vecina de la zona desde hace ocho años y nunca la han molestado.
"Me han dicho que los vecinos están intentando boicotear, esto son suposiciones, poniendo caquitas de perro", comenta Juárez. "Evidentemente", responde Montse, "y piedras gordas". "Espero que Ramón, el alcalde, siga manteniendo que la petanca se queda aquí", añade esta vecina de Calafell. El reportero sorprende al primer jugador de petanca llegando a la pista. "Vengo de Zaragoza y quiero paz", le dice, evitando charlar con Isma.
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