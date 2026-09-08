"Sin objetivo alguno"
La vergonzosa lista de Interior que clasifica a periodistas por sus opiniones y en la que aparecen miembros de laSexta
Sí, pero... Para el ministro del Interior es solo un "documento de trabajo" sin finalidad alguna pese a las calificaciones que realizan.
Resumen IA supervisado
Un dossier del Ministerio del Interior titulado 'Tertulianos radio y televisión' clasifica a periodistas, incluidos algunos de laSexta, según su ideología. Fernando Grande-Marlaska lo define como un "documento de trabajo". El documento, revelado por 'El Confidencial', contiene fichas con comentarios sobre la afinidad política de los periodistas, como "reconocido antisanchista" o "claramente de izquierdas". Interior se disculpa, asegurando que el ministro desconocía su existencia y que su objetivo es entender lo que se dice sobre el Ministerio. El Gobierno defiende su postura mientras algunos, como Patxi López del PSOE, exigen explicaciones.
* Resumen supervisado por periodistas.
Una lista que categoriza por su perfil ideológico, por sus opiniones, a periodistas. Entre ellos, de laSexta. Así es ese dossier con membrete oficial del Ministerio del Interior titulado 'Tertulianos radio y televisión' que esconde un listado de periodistas clasificados por su ideología. Aunque para Fernando Grande-Marlaska es, simplemente, un documento de trabajo.
Un "documento de trabajo" en el que hay comentarios como "reconocido antisanchista", "claramente de izquierdas y apoya al Gobierno" o "últimamente es más combativa".
'El Confidencial' revela este martes el documento en el que cada periodista cuenta con una ficha con nombre, cargo, dónde colabora y cuál es su afinidad política. En sus páginas encontramos las fichas de nuestros compañeros José Luis Torá y Leo Álvarez, además de colaboradores de Al Rojo Vivo como Juanma Romero
Desde Interior piden disculpas y aseguran que es un documento de uso interno que el ministro no conocía. Marlaska ha recalcado que se trata de un documento "para conocer y saber lo que se dice de la actuación y actividad del Ministerio", pero que, según le consta, "no tiene otro objetivo".
"No tiene, según se me ha trasladado, ningún otro objetivo. Realizar una labor de comunicación dirigida a trasladar el mensaje del Ministerio en la forma que puede ser más correcta en cada momento y llegar de una forma más eficaz si es preciso. Respeto absoluto a la libertad de información y expresión", ha concluido sobre esta cuestión en una rueda de prensa en Ceuta.
El Gobierno, por si fuera poco, se defiende con el y tú más. "Que los de entrar con un lanzallamas a Televisión Española o los de os vamos a triturar no somos nosotros", ha afirmado este martes Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Aunque hay quien dentro del PSOE, como su portavoz en el Congreso Patxi López, sí pide explicaciones a Interior: "No me gusta absolutamente nada ninguna lista ni que se clasifique a nadie. Y espero que el Ministerio de las explicaciones".
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