La vergonzosa lista de Interior que clasifica a periodistas por sus opiniones y en la que aparecen miembros de laSexta

Sí, pero... Para el ministro del Interior es solo un "documento de trabajo" sin finalidad alguna pese a las calificaciones que realizan.

Un dossier del Ministerio del Interior titulado 'Tertulianos radio y televisión' clasifica a periodistas, incluidos algunos de laSexta, según su ideología. Fernando Grande-Marlaska lo define como un "documento de trabajo". El documento, revelado por 'El Confidencial', contiene fichas con comentarios sobre la afinidad política de los periodistas, como "reconocido antisanchista" o "claramente de izquierdas". Interior se disculpa, asegurando que el ministro desconocía su existencia y que su objetivo es entender lo que se dice sobre el Ministerio. El Gobierno defiende su postura mientras algunos, como Patxi López del PSOE, exigen explicaciones.

Una lista que categoriza por su perfil ideológico, por sus opiniones, a periodistas. Entre ellos, de laSexta. Así es ese dossier con membrete oficial del Ministerio del Interior titulado 'Tertulianos radio y televisión' que esconde un listado de periodistas clasificados por su ideología. Aunque para Fernando Grande-Marlaska es, simplemente, un documento de trabajo.

Un "documento de trabajo" en el que hay comentarios como "reconocido antisanchista", "claramente de izquierdas y apoya al Gobierno" o "últimamente es más combativa".

'El Confidencial' revela este martes el documento en el que cada periodista cuenta con una ficha con nombre, cargo, dónde colabora y cuál es su afinidad política. En sus páginas encontramos las fichas de nuestros compañeros José Luis Torá y Leo Álvarez, además de colaboradores de Al Rojo Vivo como Juanma Romero

Desde Interior piden disculpas y aseguran que es un documento de uso interno que el ministro no conocía. Marlaska ha recalcado que se trata de un documento "para conocer y saber lo que se dice de la actuación y actividad del Ministerio", pero que, según le consta, "no tiene otro objetivo".

"No tiene, según se me ha trasladado, ningún otro objetivo. Realizar una labor de comunicación dirigida a trasladar el mensaje del Ministerio en la forma que puede ser más correcta en cada momento y llegar de una forma más eficaz si es preciso. Respeto absoluto a la libertad de información y expresión", ha concluido sobre esta cuestión en una rueda de prensa en Ceuta.

El Gobierno, por si fuera poco, se defiende con el y tú más. "Que los de entrar con un lanzallamas a Televisión Española o los de os vamos a triturar no somos nosotros", ha afirmado este martes Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Aunque hay quien dentro del PSOE, como su portavoz en el Congreso Patxi López, sí pide explicaciones a Interior: "No me gusta absolutamente nada ninguna lista ni que se clasifique a nadie. Y espero que el Ministerio de las explicaciones".

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