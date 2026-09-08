Un hombre, muy crítico con la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis de Ceuta: "Nos han abandonado, me siento humillado"

'Hablando se enciende la gente' vuelve una temporada más. La reportera pregunta por uno de los temas de más candente actualidad: la crisis migratoria que está ocurriendo en Ceuta. ¿Está Marruecos detrás de lo sucedido? ¿Qué opinan de la gestión del Gobierno?

Thais Villas ha salido a la calle para hablar con los ciudadanos sobre la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta. La reportera pregunta, primero, quién cree que Marruecos está detrás de la entrada masiva de migrantes.

Varias personas están de acuerdo con esa afirmación. Un hombre indica que ya lo hicieron con la 'Marcha verde', algo que le dio "muy buenos resultados". "Tiene esa capacidad de movilización de miles y miles de personas", explica. El señor añade que el Gobierno "ha abandonado a los españoles". "Me siento humillado", afirma, "porque lo veo casi como una intención de guerra".

"No compro la idea de que Marruecos está detrás de esto", replica un chico, "pienso que todavía el señor naranja famoso está detrás de muchas cosas". "A lo mejor estoy como una cabra", añade, "pero pienso en este señor que maneja toda la política mundial".

Una chica afirma que cree que "se están riendo de nosotros, pero porque también España lo permite". La joven no cree que sea "una guerra", pero sí que es necesario aclarar. "Hay que defender las fronteras con dureza", añade un hombre.

"¿Qué es defender las fronteras con dureza?", plantea otra chica. "Hay formas de solucionarlo echándolos", responde otro señor, que expone que no se les debería dejar entrar. "Se está aprovechando como tema político", afirma un hombre, "pero creo que lo primero que se debe hacer, antes de todo, es una solución de las personas".

Un hombre considera que entre los migrantes que han llegado no solo hay personas que está buscando un futuro mejor. "Puede venir gente buena y gente muy mala", afirma. "Cuando una persona se monta en una patera o un cayuco, es porque están hasta el cuello", replica un hombre, "hay que proteger a los menores".

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