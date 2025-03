La solución de una mujer para aumentar el gasto en defensa: "Bajar los sueldos a los que están cobrando muchísimo"

Thais Villas ha provocado un acalorado debate en la calle al preguntar a la gente su opinión sobre aumentar los presupuestos en defensa. Algunas personas consideran que deberían aumentarse los presupuestos en ámbitos como la educación o la sanidad mientras que otras creen que es necesario que también se priorice la defensa del país.

Un joven apunta que no ve mal que se aumente el gasto en defensa, "siempre y cuando no se quite en sanidad o educación". "De algún sitio tendrá que salir", expone Thais. "Del sueldo de ellos, hija... de dónde va a salir", afirma una señora, "la principal idea es bajar los sueldos a los que están cobrando muchísimo y se puede llevar una partida estupenda".

"Necesitamos estar bien nosotros para poder defendernos", añade otra señora. "Sí, mamá", responde el chico, desvelando así que es su madre. "Respóndele a tu madre", replica Thais. "Pienso que tenemos que estar defendidos y es importante invertir en defensa, no siempre podemos depender de que nos defiendan otros países", replica el joven.