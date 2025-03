Un señor critica a Sánchez por no aumentar el presupuesto en defensa: "Venga aviones y luego no hay dinero"

Thais Villas ha salido a la calle para saber qué opina la gente sobre que se aumente la inversión en defensa en su sección 'Hablando se enciende la gente'. Una señora responde a la reportera que "más es necesario pero eso no significa que se vaya a utilizar". "Lo que está claro es que tenemos que estar un poco defendidos ante los demás", añade.

Otra señora es más partidaria de que se destinen los presupuestos a aumentar el gasto en educación o sanidad. Un chico, de acuerdo con ella, afirma que "España, en todos los años que lleva formándose a nivel de seguridad, creo que están muy dotados ya y, está bien que sigan haciendo cosas, pero creo que no sería bueno dejar de lado otras cosas como la sanidad, la educación o las pensiones".

Un señor se acerca al grupo de personas que están debatiendo y Thais le extiende la pregunta. El hombre afirma que no habría que invertir más en defensa "porque no hay para los demás... están gastando mucho y se van por muchos sitios, venga aviones el presidente y luego, a la ahora de la verdad, no hay dinero". "Lo mismo hacía el Partido Popular", replica una mujer. "¡Qué va a hacer! Con Zapatero quedó todo arruinado", responde el señor.