Sira Rego asume "una parte de responsabilidad" en el desahucio de Maricarmen y asegura que plantearán la expropiación de su casa para que vuelva

Andrea Ropero entrevista a Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, que en este vídeo habla del desahucio de Maricarmen y la necesidad de llevar al próximo Consejo de Ministros el Real Decreto sobre vivienda que llevan negociando desde hace más de un año, con una cláusula para expropiar la vivienda de Maricarmen para que vuelva a casa.

Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de preguntar a Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia por Sumar, sobre el choque dentro del Gobierno de coalición a raíz del desahucio de Maricarmen, algo que para la ministra ha sido "terrible", "desolador" y, en su opinión, "nos interpela a todas las personas que estamos en política pública y tenemos alguna responsabilidad".

"Creo que tenemos que hacernos cargo", afirma Rego, que asume "una parte de responsabilidad" por parte del Gobierno. En este sentido, expresa la necesidad de que haya un Real Decreto que proteja a las familias vulnerables de los desahucios.

De este modo, considera que hay que ir "al próximo Consejo de Ministros con determinación para que sí o sí se lleve el Real Decreto que llevamos negociando más de un año con el PSOE e incluir algún tipo de cláusula que permita expropiar esta vivienda para que Maricarmen vuelva".

Respecto a si esto sería una línea roja que podría producir una ruptura del Gobierno de coalición, Rego considera que este es un "punto de inflexión" y que "se abre un debate". No obstante, cree que "hay margen" para que ambos partidos se entiendan y espera que "algunas fuerzas parlamentarias" puedan cambiar de posición y sacarlo adelante.

La ministra defiende la necesidad de un mecanismo que, en casos de vulnerabilidad, permita efectuar una expropiación de una vivienda ante un desahucio. También hace autocrítica y cree que deberían haber "tenido mucha más audacia política" en materia de vivienda, si bien cree que "hay que ser realistas", porque "la correlación de fuerzas es la que es, dentro del Gobierno y del Congreso de los Diputados".

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