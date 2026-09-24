Puente arremete contra los socios que "resolverían el problema de la vivienda en un pispás": "A mí a izquierdista no me gana nadie"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

¿Qué ha pasado? El ministro ha lanzado dos mensajes muy duros contra los socios de Gobierno del PSOE en sus redes sociales, instándoles a "ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha" en las próximas elecciones.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha criticado a Sumar por su petición al PSOE de llevar el Real Decreto-ley de vivienda al Consejo de Ministros y por la expropiación de la vivienda de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid. Puente instó a Sumar a unirse y no dividirse en múltiples siglas, advirtiendo del riesgo de facilitar el gobierno a la ultraderecha. Defendió que los cambios se logran gobernando y no cediendo ante la derecha. También respondió a Ada Colau, recordando su gestión en Valladolid y rechazando lecciones de izquierdismo. Mientras, Sumar insiste en la necesidad del decreto para evitar desahucios.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha escrito dos mensajes en su cuenta de X dirigidos contra Sumar y su petición al PSOE de llevar el Real Decreto-ley de vivienda al Consejo de Ministros del próximo martes, así como la expropiación de la vivienda de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada este miércoles en Madrid.

Tras escuchar las críticas de los socios de Gobierno del PSOE y esta petición formal, Puente ha arremetido duramente contra Sumar, instándoles a "ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha".

"A ver si toda esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pispás, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo", escribe Puente en su primer mensaje, publicado a las 9:15 horas.

Diez minutos después de ese primer mensaje, Puente ha defendido que "las cosas se cambian sobre todo gobernando y casi nunca todo lo que uno querría". "A mí a izquierdista no me gana nadie. Y eso incluye no ponerme jamás en la posición de hacer de tonto útil de la derecha. Jamás. Por eso me odian más que a nadie. Yo jamás les seré útil. Ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica. Podré acertar más o menos. No soy perfecto. Pero útil a la derecha jamás", afirma. Puente finaliza ese mensaje diciendo que esta reflexión "es para adultos, no para niños".

Este miércoles, Puente ya cargó contra Ada Colau por sus palabras contra el Gobierno y su petición a los Comuns de salir del Gobierno de coalición. "No podemos ser cómplices de la cobardía del PSOE", afirmaba la exalcaldesa de Barcelona. Puente respondió a estas palabras recordando su etapa como alcalde de Valladolid, asegurando que él "remunicipalizó el agua mientras ella se perdía en excusas en Barcelona". "Bastante cansado de los que nos dan lecciones de izquierdismo o de valor. A mí a izquierdista y a valiente no me gana ni Colau ni nadie".

Desde Sumar ponen el foco en sacar el Real Decreto-ley de vivienda. La formación defiende que el Gobierno "no puede permitir que el interés especulativo de un fondo buitre prevalezca sobre el interés general". Por lo tanto, añaden, el "único camino" posible a seguir es la expropiación de la casa en la que ha vivido Maricarmen los últimos 71 años.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguraba en Al Rojo Vivo que este Real Decreto-ley "hubiera impedido el desahucio que hoy se ha producido de Maricarmen. "Si lo hubiéramos llevado en julio, ahora no estaríamos aquí", lamentaba.

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