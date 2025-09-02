Ahora

Imitación de Raúl Pérez

'Sergio Ramos' estrena en 'exclusiva' su segundo single en El Intermedio: "Nena te pongo a gozar, cantando sin vocalizar"

'Sergio Ramos' visita El Intermedio, imitación de Raúl Pérez mediante, para hablar de su canción 'Cibeles' y desvelar que, si no se le entiende muy bien, es porque "así obligo a la gente a que escuche varias veces la canción".

'Sergio Ramos' visita El Intermedio, imitación de Raúl Pérez mediante, para hablar de su canción 'Cibeles' y desvelar que, si no se le entiende muy bien, es porque "así obligo a la gente a que escuche varias veces la canción".

Raúl Pérez se convierte en Sergio Ramos y visita El Intermedio para hablar de su primer 'hit', 'Cibeles', donde habla de su turbulenta salida del Real Madrid.

'Ramos' defiende su nueva faceta como músico, que añade a otras como influencer o pintor: "Que esta cabeza no solo vale para meterle goles al Atleti", señala el futbolista, que explica cómo a través de la música tiene más opciones de defender a España: "Si no me llaman para el Mundial, me pueden llamar para Eurovisión".

A todos aquellos que se están riendo de él por este inicio de su carrera musical, 'Ramos' asegura que les responde siempre con una foto de Wyoming en un escenario: "Demuestra que cualquiera puede dedicarse a la música y que Cristiano Ronaldo no es el único que está tardando demasiado en retirarse", afirma.

El exdefensa del Real Madrid también comenta que el hecho de que no se le entienda muy bien cuando canta es su "sello personal": "Así obligo a la gente a que escuche varias veces la canción".

Como exclusiva, interpreta en directo su 'segundo single', en el que canta que "igual te clavo una chilena que te pongo a perrear" o "nena te pongo a gozar, cantando sin vocalizar".

Las 6 de laSexta

  1. Trump afirma que EEUU ha llevado a cabo "un ataque letal" contra un barco de drogas procedente de Venezuela
  2. Putin insta a Europa a cortar el suministro eléctrico a Ucrania tras los ataques a bases rusas: "A ver si así lo entienden"
  3. Illa y Puigdemont terminan su primera reunión cara a cara en Bruselas
  4. El juez Peinado y la instrucción contra Begoña Gómez: un sinfín de actuaciones polémicas que lo ponen en la diana del Gobierno
  5. Así es 'Núcleo Nacional', el grupo neonazi que jalea la paliza a dos menores del centro de Hortaleza (Madrid)
  6. La Fiscalía pide citar a un investigado y reabrir la causa contra otra presunta implicada por el crimen de Helena Jubany