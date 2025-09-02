'Sergio Ramos' estrena en 'exclusiva' su segundo single en El Intermedio: "Nena te pongo a gozar, cantando sin vocalizar"

'Sergio Ramos' visita El Intermedio, imitación de Raúl Pérez mediante, para hablar de su canción 'Cibeles' y desvelar que, si no se le entiende muy bien, es porque "así obligo a la gente a que escuche varias veces la canción".

Raúl Pérez se convierte en Sergio Ramos y visita El Intermedio para hablar de su primer 'hit', 'Cibeles', donde habla de su turbulenta salida del Real Madrid.

'Ramos' defiende su nueva faceta como músico, que añade a otras como influencer o pintor: "Que esta cabeza no solo vale para meterle goles al Atleti", señala el futbolista, que explica cómo a través de la música tiene más opciones de defender a España: "Si no me llaman para el Mundial, me pueden llamar para Eurovisión".

A todos aquellos que se están riendo de él por este inicio de su carrera musical, 'Ramos' asegura que les responde siempre con una foto de Wyoming en un escenario: "Demuestra que cualquiera puede dedicarse a la música y que Cristiano Ronaldo no es el único que está tardando demasiado en retirarse", afirma.

El exdefensa del Real Madrid también comenta que el hecho de que no se le entienda muy bien cuando canta es su "sello personal": "Así obligo a la gente a que escuche varias veces la canción".

Como exclusiva, interpreta en directo su 'segundo single', en el que canta que "igual te clavo una chilena que te pongo a perrear" o "nena te pongo a gozar, cantando sin vocalizar".