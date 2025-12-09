La 'señora bien' opina sobre la disputa en las juventudes de Vox: "Parece que ahora solo pueden llevarse cosas gratis los menas"

Cristina Gallego se convierte en la 'señora bien' de El Intermedio y en este vídeo analiza los diversos frentes en Vox, desde las disputas internas en Revuelta al enfrentamiento entre María Guardiola y Abascal en Extremadura.

'Piluchi', la 'señora bien' de El Intermedio, irrumpe en plató con un disgusto por el enfrentamiento entre las juventudes de Vox, después de que dos dirigentes hayan acusado a la organización de 'Revuelta' de desviar fondos recaudados para la DANA.

"Eso es una chiquillada, se habrán llevado como mucho 100 euros y una manta de la Cruz Roja", les defiende la 'señora bien' interpretada por Cristina Gallego, que asegura que "parece que ahora solo pueden llevarse cosas gratis los menas".

Todo ello, recuerda Wyoming, después de que "fueran ellos los primeros que difundieron el bulo de que las ONGs se quedaban con las cosas que demandaba la gente".

Disputas internas mientras se recrudecen los roces entre el PP de María Guardiola y Santiago Abascal, que la denominaba "la Irene Montero de Extremadura". "Tan roja no será cuando acabó gobernando con Vox", reacciona Wyoming.

La candidata popular a la Junta de Extremadura respondía al líder de extrema derecha, acusándole de interesarse por la región solo durante la campaña electoral.

'Piluchi', sin embargo, le explica que Abascal se conoce perfectamente Extremadura, porque "esta semana se la ha cabalgado de cabo a rabo", como muestra en el vídeo sobre estas líneas, donde se ve al líder de Vox "en el único coche oficial que no contamina y come césped".

