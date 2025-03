Ser astronauta de reserva no es "estar en el banquillo": Sara García explica cómo es su trabajo en la Agencia Espacial Europea

Thais Villas ha entrevistado en El Intermedio a Sara García, la primera astronauta de reserva española, quien reconoce que aún no asimila haber sido seleccionada entre 23.000 aspirantes.

"Me sigue pareciendo un poco fantasía. Sigue siendo raro, cada vez que me lo dicen me sigue sorprendiendo haber sido elegida. Sigue siendo un sueño que no me acabo de creer", confesó García durante la charla.

Sara García forma parte de un grupo de 13 astronautas de reserva dentro de la Agencia Espacial Europea (ESA). Sin embargo, aclara que su función no es la que muchos imaginan. "No es un banquillo", señala.

Explica que los cinco astronautas titulares, entre ellos el también español Pablo Álvarez, participan en misiones espaciales de seis meses organizadas en colaboración con diferentes agencias. Mientras tanto, los astronautas de reserva están preparados para misiones de menor duración, de aproximadamente 15 días.

Así es su entrenamiento

"Es el entrenamiento más variado que te puedas imaginar", afirma Sara García. La preparación cubre múltiples áreas, con un fuerte enfoque en la resistencia física. "A nivel físico hay que entrenar mucho", comenta, y detalla que ha pasado por pruebas de supervivencia extremas, tanto en condiciones de frío extremo como en el agua.

Una de las experiencias más impactantes será el vuelo parabólico, un ejercicio fundamental para experimentar la sensación de ingravidez. "Este año haremos vuelos parabólicos. Son aviones que suben muy alto y, en el momento de la bajada de la parábola, es como una sensación de caída, estás flotando", explica. Durante esos momentos de microgravedad, los astronautas deben realizar diversas tareas, ya que es la única forma de entrenarse para manejarse en el espacio.

