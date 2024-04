Cristina Gallego convierte en Piluchi, la señora bien, para valorar la carta que ha mandado Pedro Sanchez a la ciudadanía. 'Piluchi', a pesar de que sigue opinando que el presidente del Gobierno es un "bilduetarra", las palabras que le ha dedicado a su mujer en su carta le han parecido un bonito gesto. "¿Cómo se ha puesto cuando se han metido con su señora? Se ve que la quiere... a España no, pero por ella siente lo mismo que yo por José Mari", afirma.

Además, 'Piluchi' no quiere ser menos y se anima a mandar una carta abierta al presidente del Gobierno. En ella le pide que se vaya del gobierno, afirmando que su mujer y él necesitan un descanso "para iros a Venezuela, a Corea del Norte, a Marruecos o a la narcodictadura que os apetezca". "Los españoles necesitamos que nos gobierne un presidente y no un pintamonas bolcheplayboy al que no sacan de la Moncloa ni los de desokupa", añade.

Según la 'señora bien', mucha gente podría hacerlo mejor que Sánchez, desde Isabel Díaz Ayuso a Santiago Abascal o su "un poto". "Porque un poto jamás venderá España al 'Puigdemonio', las feminazis, Los Javis y el lobby cortapililas a los niños", continua 'Piluchi'.

"Dimite ya, majete", repite la 'señora bien'. A su carta, incorpora 15 páginas de posdata con reproches pero prefiere no leerlos. 'Piluchi' pide a Wyoming que le de la carta al presidente ya que considera que tendrá más facilidad para hacérsela llegar.