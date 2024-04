Cristina Gallego se pone en la piel de Piluchi, la señora bien en El Intermedio. Esta vez, 'Piluchi' ha visitado la sede de UGT, algo casi impensable para ella, con un objetivo muy claro: encontrarse con su secretario general, Pepe Álvarez. "No sé cómo me he podido dejar enredar por estos rojos de El Intermedio', se lamenta en la entrada del edificio. 'Piluchi', además, se sorprende por su tamaño y lo compara con un popular comercio: "La clase obrera dicen... esto parece un Corte Inglés".

'Piluchi' se cruza con un grupo de trabajadores a los que saluda con un: "Venga camaradas, a levantar el país". Pero, antes de entrar al ascensor, comparte con el cámara: "Estos huelen a droga porro que tiran para atrás...". La 'señora bien', además, confunde un busco de Pablo Iglesias, fundador de UGT, con Lenin. Cuando descubre su error, vuelve a fallar al pensar que es el fundador de Podemos. "Qué desmejorado le veo, que mala vida le debe dar la Montero... claro que tanto feminismo, eso no hay cuerpo que lo aguante ni mente que lo resista".

Antes de reunirse con Pepe Álvarez, 'Piluchi' se anima a decir "cuatro cositas" a los trabajadores del sindicato. "Y por eso hay que implantar la jornada laboral de 70 horas y nada de contratos indefinidos, que la gente se apalanca y acomoda, como vosotros". Y añade: "Yo tengo una amiga que tiene a su chica sin contrato y le deja la casa como los chorros del oro, ¿por qué? Porque o se esfuerza cada día... o a su país, como Dios manda".