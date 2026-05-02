Bustinduy, a PP, Vox y Junts tras tumbar el decreto de los alquileres: "Es injustificable votar para echar a tres millones de personas a la calle"

Pablo Bustinduy valoraba en El Intermedio la caída del decreto para la prórroga de los alquileres y mostraba su voluntad de sacarlo adelante gracias a la presión social. Del mismo modo, cargaba contra PP, Vox y Junts por votar en contra.

Pablo Bustinduy analizaba en El Intermedio la caída del decreto que prorrogaba los contratos de alquiler tras los votos en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV.

El ministro aseguraba que desde "el primer segundo después de la votación" ya estaba "dándole vueltas a cómo conseguir llevarlo otra vez y que salga adelante", algo de lo que se mostraba "absolutamente convencido" porque consideraba "injustificable votar para echar a tres millones de personas a la calle".

El ministro de Derechos Sociales y Consumo sostenía que esto "se va a ganar gracias a la presión social" y hablaba de "una desconexión radical entre una parte de la clase política, la derecha y la ultraderecha, y la situación que viven millones de familias en España" de todo tipo de signo político.

Bustinduy defendía que el decreto "tendría que haber salido ayer" y que "faltó voluntad política", criticando así que se impusiera "el tacticismo, la cerrazón ideológica, el interés de corto plazo de un partido, de forzar una derrota del Gobierno, de utilizar a la gente como ficha en un tablero de negociación al interés general".

Abierto a negociar con Junts

El ministro se mostraba abierto a negociar con Junts para sacar adelante este decreto. Una de estas cuestiones sería las mejoras fiscales para los propietarios, que aunque Bustinduy se posiciona "radicalmente en contra" de ese modelo "porque no ha funcionado", podría negociar en un contexto de prórroga de contratos y "con los precios topados".

No obstante se mostraba partidario de "destinar los recursos a otras cosas", como "construir vivienda pública o ayudar a la gente joven a que pueda acceder a una vivienda".

Bustinduy recuerda que llevan "muchísimo tiempo peleando por este decreto", cuya aprobación no ve como una victoria de su partido, sino "de la gente". "Parece que todo es una batallita política más. No, esto no lo es. Es que es la vida de la gente que se va a tener que mudar, que va a tener que cambiar a los hijos de colegio, que va a tardar una hora más en llegar a su centro de trabajo, que va a tener que pagar 500 o 600 € más por un alquiler peor que el que tiene ahora mismo. Hablamos de eso".

Respecto al papel de Isabel Rodríguez en el Ministerio de Vivienda, Bustinduy habla de "visiones diferentes en muchos ámbitos" y asegura que "en vivienda hay que ser mucho más ambiciosos".

Critica el modelo de vivienda del PP

El ministro también se mostraba muy crítico con los gobiernos regionales del PP, que "han regalado vivienda construida con recursos públicos de protección oficial a fondos buitre que luego han echado a las familias vulnerables a la calle. Se han repartido entre sus amiguetes y familiares las viviendas de protección pública en Alicantey han permitido que proliferen decenas de miles de pisos turísticos ilegales que han convertido las ciudades en parques temáticos".

Frente a ello, cree que hay que ir más allá de echar la culpa al PP y plantear "medidas que se noten de manera inmediata en la vida cotidiana de la gente trabajadora".

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