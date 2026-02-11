La 'señora bien', en contra del arzobispo de Nueva York: "¿Dónde está el ICE ese cuando se le necesita?"

Cristina Gallego se pone en la piel de la colaboradora más ultracatólica para hablar sobre la cita que Ronald Alton Hicks hizo de la canción 'NUEVAYoL' de Bad Bunny en su toma de posesión en la Catedral de San Patricio.

La fiebre por Bad Bunny, como señala Sandra Sabatés, ha llegado incluso a la iglesia norteamericana ya que el nuevo arzobispo de Nueva York, Ronald Alton Hicks, "tomó posesión de su cargo citando una de las canciones del cantante puertorriqueño en la Catedral de San Patricio: 'NUEVAYoL'.

"Al final, lo que está haciendo es difundir el tercer mandamiento: santificar la fiesta", señala el Gran Wyoming, "pero con más sabrosura". "Pero, a ver, ¿esto qué es?", interrumpe 'Piluchi, la señora bien', al escuchar la noticia.

"¿A dónde vamos a llegar?", pregunta, alterada, "Y en lugar de vino de misa, ¿que dio el comunista este? ¿Mojitos consagrados?". "Poco está haciendo Trump por allí, ¿dónde está el ICE ese cuando se le necesita?", añade.

La colaboradora más católica del programa afirma que ya tuvimos "no sé cuántos años de un papa comunista y progay" y, ahora, en Nueva York, "un reguetonero". "Mira, si a Cristo le da por volver, fijo que pide que lo vuelvan a crucificar", afirma.

'Piluchi' señala que a ella le gustan las canciones normales, "las de toda la vida, con su galán, sus declaraciones de amor". Y pone como ejemplo a Bertín Osborne, el Dúo Dinámico o José Manuel Soto. La 'señora bien' señala que se debería escuchar menos a los párrocos de Nueva York y más a los españoles, "que hablan menos del Bad Bunny este y más de los 'Bad vaguitos', los que viven de nuestro dinero sin pegar un palo al agua".

La 'señora bien' poner como ejemplo al párroco sevillano Jaime Conde, que señalaba que es necesario ayudar a algunas familias, pero "con tanto subsidio generalizado hace un país de vagos". "Así habla un cura como dios manda", replica 'Piluchi', "estamos creando un país de vagos con tanta paguita".

"Más trabajar y menos divertirse, menos veranos en Nueva York", afirma, "Bueno, a ver, habrá que hacer caso a este cura, porque de otra cosa no sé yo, pero de no trabajar y cobrar paguitas seguro que sabe bastante", apunta Wyoming.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.