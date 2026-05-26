La 'señora bien' aplaude que Aragón suprima las frutas de los colegios por su origen extranjero: "Prioridad nacional con las personas y los albaricoques"

La 'señora bien' de El Intermedio se muestra muy a favor de que la consejera de Agricultura de Aragón, de Vox, haya suspendido el programa de frutas y verduras por su procedencia extranjera o que otro diputado diga que quiere ver "mucho cerdo" en los colegios.

La 'señora bien' de El Intermedio irrumpe en el plató mostrando sus joyas: "Mira lo que hago, lucirlas, no meterlas en la caja fuerte", comenta 'Piluchi', aliviada porque el tiempo de la izquierda "se está acabando y cada vez hay más políticos de bien como los diputados de Vox de Aragón".

A lo que se refiere la 'señora bien' es que la consejera de Agricultura, de Vox, "ha salvado a los niños de comer fruta negrita". Esto quiere decir que ha anunciado que va a suspender el programa de consumo de frutas y verduras en los colegios debido a su procedencia extranjera, sin explicar cuándo se va a reactivar con fruta de origen nacional.

"Se empieza trayendo peras de Sudáfrica y se acaba contagiando a los niños del hantavirus ese", señala 'Piluchi', que pide "prioridad nacional con las personas y con los albaricoques".

No obstante defiende que su asistenta Wendolyn es "como si fuera española, porque lleva 40 años en casa y sin ir a su país, que ya ni se acuerda de cómo se llaman los hijos".

También aplaude el comentario de otro diputado de Vox, David Arranz, que aseguraba que le gustaría ver "mucho cerdo en los comedores escolares" y defendía la supresión del programa para la enseñanza del árabe y la cultura marroquí porque "si lo que queremos es integrar a la gente que viene aquí, tendrán que aprender nuestras costumbres".

"En España se come comida de España, se habla el idioma de España y se reza como en España, en el banco de una iglesia, no tirado en el suelo de una alfombra como si fueras Aladdín", sentencia la 'señora bien', que asegura que el colesterol del cerdo "es el bueno porque es el español, y no el chungo, que es el que llevan los kebabs".

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