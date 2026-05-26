José Manuel Poga presenta '33 Días' en El Intermedio, basada en la fuga de dos presos de la cárcel de Lleida

El actor interpreta a Prieto, uno de los presos fugados. La serie, además, es la primera ficción del periodista Carles Porta, conocido por otros true crime como 'Tor'.

El próximo 7 de junio llega a Atresplayer '33 días', una serie basada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida. Su protagonista es José Manuel Poga, que visita El Intermedio para hablar sobre la nueva ficción de Atresplayer.

Poga interpreta a Prieto, uno de los presos fugados. La fuga se produjo en octubre de 2001 y, como cuenta el actor, la intención de los dos presos era escaparse para "dar un palo a un narcotraficante e irse a Francia". "En la sierra de Collserola, donde se esconden, suceden una serie de acontecimientos que se trunca el plan", añade.

Sandra Sabatés cuenta que, en la historia real, los dos presos tenían "una relación especial". Poga cuenta que él definiría la relación de ambos como "son dos solos juntos". "Son dos víctimas de la sociedad que coinciden en la misma celda por una anomalía en el sistema penitenciario", añade. "Se crea una relación tóxica de dominación y manipulación uno sobre otro y también de cuidados", expone, "es perverso, pero, a la vez, crean una relación bonita entre dos pobres diablos".

Esta serie, además, es la primera ficción del periodista Carles Porta, creador de 'Crims' y de otros true crime como 'Tor'. Sabatés cuenta que, además, Porta tiene un pequeño papel en la serie. "No sé si eso lo puedo desvelar", confiesa Poga. El actor cuenta que es "un recurso narrativo que se da, tendréis que ver de qué manera participa".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido