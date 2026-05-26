Judit Mascó, muy crítica con los cánones actuales en la moda: "Hemos vuelto muy para atrás, me da miedo hablar de esto"

¿Cómo ha cambiado el mundo de la moda desde los 90 hasta ahora? Para conocer la respuesta, Thais Villas charla con las modelos Judit Mascó y Lucía López en 'Zetas y Boomers'.

Las modelos Judit Mascó y Lucía López son las protagonistas de la sección 'Zetas y Boomers' donde charlan con Thais Villas sobre el modelaje. Ambas pertenecen a generaciones muy distintas, pero, como destaca la reportera, "de trayectorias espectaculares".

López pregunta a Mascó cuando empezó a trabajar como modelo. La catalana le cuenta que ella, con solo 17 años, se fue a Milán a buscarse la vida. Lucía, por su parte, comenzó "por pura casualidad". "Estaba en un supermercado y noté que alguien me estaba mirando", explica. Ella tenía tan solo 14 años. Una persona se acercó a su madre para decirle que creía que tenía potencial para el mundo de la moda y ahí "empezó todo".

Mascó expone que ella, con la edad de Lucía, "no tenía referentes". "En España, en ese momento, cuando yo era una cría no había modelos famosas que conociera", añade, "eso lo creamos las de mi generación".

Judit añade que, además, tampoco había redes sociales. "Entonces la expectativa que generamos era real, era nuestra presencia, las colas de la gente que se mataba por acercarse a donde se hacían los desfiles", recuerda. Lucía añade que considera que también ha cambiado la diversidad. "A lo mejor, a día de hoy tú ves una pasarlea y tienes más diversidad de género o, incluso, una estética más andrógina, mas alineada. Eso es algo que, en tu época, era completamente impensable", reflexiona.

"La belleza y la estética ha cambiado un poco ese perfil o ese canon", añade. Villas pregunta a las modelos si ese cambio es real o se se siguen exigiendo ciertas medidas. "Recientemente, hemos vuelto muy para atrás tan rápido que me da miedo hablar de esto", expone Mascó.

López, por su parte, cree que "la moda ha vuelto un poco a su estándar clásico". "Flaca, más que nunca...", añade Judit, "pero ¿esto qué es? Con lo que ha costado que hubiera las famosas modelos curvy". Para Mascó, lo único positivo es que están de moda las modelos muy mayores.

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