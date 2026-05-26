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"El que faltaba por opinar"

Dani Mateo, sobre el nuevo "el que pueda hacer, que haga" de Aznar: "Si fuera Sánchez, miraría si le ha dado like el Supremo"

Dani Mateo analiza el vídeo que José María Aznar ha subido a su Instagram, donde a propósito del caso Zapatero ha recuperado su polémico "el que pueda hacer que haga". "Pensamiento de estadista, cuerpo de tronista", comenta.

Dani Mateo analiza el vídeo que José María Aznar ha subido a su Instagram, donde a propósito del caso Zapatero ha recuperado su polémico "el que pueda hacer que haga". "Pensamiento de estadista, cuerpo de tronista", comenta.

Dani Mateo habla en El Intermedio "del que faltaba por opinar" del caso Plus Ultra: José María Aznar, que "ha querido aprovechar los líos de Zapatero" para lanzar una petición a la ciudadanía.

El expresidente del Gobierno publicaba un vídeo en su Instagram en el que recuperaba su polémico "el que pueda hacer, que haga" y aseguraba que esta frase ahora "cobra más sentido que nunca".

"A ver si se ponen las pilas los jueces, que están tontos en sus casas tocándose las narices", ironiza Wyoming, mientras que a Dani Mateo le "sobraba la camisa" del exlíder popular.

"Es puro José María Aznar: pensamiento de estadista y cuerpo de tronista", comenta el colaborador, que asegura no saber qué quiere decir realmente Aznar, pero que si él fuera Pedro Sánchez "miraría a ver si le ha dado like el Supremo".

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