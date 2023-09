Alberto Núñez Feijóo afrontaba hoy en el Congreso de los Diputados el debate más importante de su carrera política. Allí, María Avizanda ha preguntado a algunos diputados y miembros del Partido Popular sobre las palabras de su líder, ante lo que la eurodiputada Dolors Montserrat, aseguraba que este ha demostrado que es "un hombre de estado que viene a solucionar los problemas reales y no a arrodillarse ante los independentistas".

El presidente del PP ha declarado que no es presidente porque no quiere, por ser fiel a sus principios, y Sémper ha aclarado que "los independentistas nos han exigido lo mismo a todos. Hay un candidato que no está dispuesto a concederlo y otro que sí. La pregunta es cómo es posible que el PSOE y Sánchez estén dispuestos a conceder lo que hace dos meses decían que era imposible".

"Tenemos que intentar hacer posible la convivencia en España", ha argumentado Ábalos sobre las negociaciones con los independentistas, porque "esa es la labor de la política" y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre que Feijóo tendiera la mano al PSOE: "Me encantaría que nos entendiéramos. Me parece necesario, importante".