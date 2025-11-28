Guillermo Fesser, tajante a los que cuestionan la presencia hispana en EEUU: "Vosotros hace 250 años erais hispanos"

Guillermo Fesser revindica el pasado hispano de EEUU en el Día de Acción de Gracias comiendo jamón: "Hay que dejar claro que sin España ni los hispanos, Washington jamás hubiera ganado la guerra".

Dani Mateo charla con Guillermo Fesser sobre su cena de Acción de Gracias. "Nos ha llegado que has contratado a un cortador de jamón profesional, ¿qué quieres matar de envidia a tus vecinos?", pregunta Dani Mateo la periodista, quien explica el motivo real: "Lo que quiero es reivindicar la historia".

Y es que el corresponsal de El Intermedio afirma que "la primera celebración del Día de Acción de Gracias en EEUU fue con jamón ibérico y en Florida, 80 años antes de que llegaran los peregrinos en el Mayflower, que fue una celebración que se hizo con caballeros andantes españoles y con indios timucua".

"El año que viene se cumplen 250 aniversario de la Declaración de Independencia en EEUU y hay que dejar claro que sin España ni los hispanos, Washington jamás hubiera ganado la guerra", asegura Guillermo Fesser, que explica que "los que salieron en el selfie fueron los que estaban dentro de las 13 colonias y los que estaban fuera, un territorio inmenso llamado Nueva España, no salían en la foto". Sin embargo, Fesser insiste en que "desde Nueva España a Washington municiones, armas, uniformes y dinero para ganar esa guerra".

Fesser también explica que ha estado en un colegio de Nueva Orleans donde ha desmontado que se cuestione la presencia hispana en EEUU: "Vosotros hace 250 años erais hispanos, se quedaron de piedra".

