Dani Mateo analiza el ghosting del PSOE a Ábalos: "Ya no estará solo, ahora tendrá un compañero de celda"

Dani Mateo explica en este vídeo de El Intermedio por qué Ábalos es 'El Conde de los Mil Cristos': "Siempre ha defendido su inocencia y parece un personaje sacado de otra época".

Dani Mateo destaca que "las tramas de corrupción es mejor contarlas desde el principio". Por eso, el periodista cuenta en el plató de El Intermedio, la historia de Ábalos, 'El Conde de los Mil Cristos', ya que "siempre ha defendido su inocencia y parece un personaje sacado de otra época". "Vale, Ábalos no es de la nobleza, pero ha comido tanto marisco que podría tener más gota que Felipe II", asegura Dani Mateo, que explica:

"Nuestra historia comienza en la gélida mañana del 21 de febrero de 2024, cuando Koldo era detenido por la Guardia Civil por un supuesto cobro de comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas que acabaría salpicando a su jefe, 'El Conde de los Mil Cristos'".

Dani Mateo repasa todas las veces que Ábalos aseguró estar "sorprendido" y haberse "quedado muerto" ante la detención de Koldo: "Dice que se quedó muerto, para que luego digáis que se lo llevó muerto, sois unos malpensados". Eso sí, poco después el PSOE le exigió renunciar al acta de diputado y el expulsaba del partido. Una petición a la que Ábalos reaccionó riéndose, porque, "podrán quitarle el carnet del PSOE, pero nunca la sonrisa".

Incluso, Ábalos llegó a quejarse de que en el PSOE le habían dejado solo. "Ya no estará solo, ahora, por lo menos, tendrá un compañero de celda", asegura Dani Mateo tras la entrada en prisión del que fuera ministro de Transportes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.