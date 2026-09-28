Sandra Sabatés hace una fotografía de la vivienda en nuestro país: "El desahucio de Maricarmen está lejos de ser un caso aislado"

La periodista indica que, en 2026, durante el primer trimestre, se han ejecutado casi 45 desahucios diarios, siendo Cataluña la comunidad autónoma en la que más se han llevado a cabo acercándose a los 1.000.

Tras el desahucio de Maricarmen, la acampada que se ha organizado en la Puerta del Sol y la "batalla política" que se ha generado, Sandra Sabatés hace una fotografía de la situación de la vivienda en nuestro país ya que, como expone "el desahucio de Maricarmen es especialmente doloroso, pero está lejos de ser un hecho aislado".

"En el primer trimestre de este año, en España, se ejecutaron casi 45 desahucios diarios", indica. Esta cifra, como señala, se elevó hasta 67 desahucios diarios. "De ellos, casi el 65% fueron por el impago del alquiler, mientras que el 25% se debieron a ejecuciones hipotecaria", expone.

Cataluña fue la comunidad autónoma en la que más desahucios se llevaron a cabo durante el primer trimestre de 2026, "acercándose a los 1.000". Esta estuvo seguida por la Comunidad Valenciana, que superó los 700 desalojos. Andalucía y Madrid, por su parte, rozaron los 600.

"Según el Banco de España, uno de los problemas de nuestro sistema inmobiliario es la escasez de vivienda pública", señala Sabatés, que es de poco más del 1%. "España necesitaría un millón y medio más de viviendas para equipararse al resto de la Unión Europea", explica.

En nuestro país, por otro lado, hay un millón de viviendas a nombre de empresas privadas, lo que representa un 4% del parque nacional. "No deja de aumentar ya que las empresas comprar hoy más viviendas que en ningún otro momento", expone. Esto, como indica, "está directamente relacionado con otro de los grandes problemas de nuestro sector inmobiliario: las viviendas turísticas o en propiedad de no residente".

Este tipo de viviendas, según el Banco de España, "representan ya el 3,3% del parque nacional, alcanzando el 14% en provincias como Málaga o Alicante". Esto agrava la situación en zonas tensionadas "y provoca que en lugares como Baleares el precio de la vivienda se haya disparado".

Así, el aumento de los precios no se equipara con la evolución de los ingresos. "Mientras que el salario en España ha aumentado entre un 20% y un 30% en la última década, la subida del precio de la vivienda ha sido de entre el 60 y el 90%", indica Sabatés, "lo que supone que un gran porcentaje de la población tiene que hacer un sobreesfuerzo para lograr pagar ese alquiler".

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