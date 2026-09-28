Macroestafa al mayor banco de Italia: suplatan a dos directivos gracias a la IA y consiguen 95 millones de euros en transferencias internacionales

Los detalles Primero se hicieron pasar por el CEO, Carlo Messina, en WhatsApp. Después, clonaron la voz del abogado de Paolo Molesini, el presidente de la división de la banca privada. En ambas ocasiones pedían:"Necesitamos realizar unas transferencias internacionales con urgencia".

Este lunes se ha revelado una macroestafa al mayor banco de Italia, Intesa Sanpaolo, en la que un grupo de estafadores logró obtener 95 millones de euros. Utilizando inteligencia artificial, se hicieron pasar por el CEO del banco, Carlo Messina, a través de WhatsApp, solicitando transferencias urgentes. La víctima principal fue Paolo Molesini, presidente de Fideuram, la división de banca privada. Los estafadores también clonaron la voz de un supuesto abogado de Molesini para consolidar el engaño. Aunque se recuperaron 53 millones de euros gracias a la cooperación internacional, aún faltan 35 millones. Molesini dimitió posteriormente por "motivos personales".

Este lunes se ha destapado una macroestafa al que se considera el mayor banco de Italia: Intesa Sanpaolo. Porque un grupo de estafadores ha conseguido hacerse con 95 millones de euros; los han sacado del banco en transferencias internacionales y, para ello, se han hecho pasar por su CEO, Carlo Messina. Todo usando inteligencia artificial.

Los ladrones primero se hicieron pasar por el CEO del gran banco italiano mediante WhatsApp. En mensajes, pedían con urgencia hacer transferencias. "Necesitamos realizar unas transferencias internacionales con urgencia", era el mensaje que enviaban.

La víctima o el engañado de esta historia es Paolo Molesini, el presidente de Fideuram, la división de la banca privada.

Aunque la clave del engaño la encontramos en un segundo paso de esta macroestafa con IA. La llamada del supuesto abogado de Molesini. Decimos supuesto porque, en realidad, los ladrones habían clonado su voz gracias a la inteligencia artificial.

Con este plan, los estafadores movieron hasta 95 millones de euros del banco. La mayoría, con destino a Asia. Eso sí, se han conseguido recuperar 53 millones de euros gracias a la cooperación internacional.

Pese a ello, todavía quedan otros 35 millones de euros perdidos. Y, por cierto, Molesini, el engañado y presidente de la banca privada, dimitió un mes después alegando "motivos personales".

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