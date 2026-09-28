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Los peligros de la IA

Macroestafa al mayor banco de Italia: suplatan a dos directivos gracias a la IA y consiguen 95 millones de euros en transferencias internacionales

Los detalles Primero se hicieron pasar por el CEO, Carlo Messina, en WhatsApp. Después, clonaron la voz del abogado de Paolo Molesini, el presidente de la división de la banca privada. En ambas ocasiones pedían:"Necesitamos realizar unas transferencias internacionales con urgencia".

Macroestafa al mayor banco de Italia: suplatan a dos directivos gracias a la IA y consiguen 95 millones de euros en transferencias internacionales
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Este lunes se ha destapado una macroestafa al que se considera el mayor banco de Italia: Intesa Sanpaolo. Porque un grupo de estafadores ha conseguido hacerse con 95 millones de euros; los han sacado del banco en transferencias internacionales y, para ello, se han hecho pasar por su CEO, Carlo Messina. Todo usando inteligencia artificial.

Los ladrones primero se hicieron pasar por el CEO del gran banco italiano mediante WhatsApp. En mensajes, pedían con urgencia hacer transferencias. "Necesitamos realizar unas transferencias internacionales con urgencia", era el mensaje que enviaban.

La víctima o el engañado de esta historia es Paolo Molesini, el presidente de Fideuram, la división de la banca privada.

Aunque la clave del engaño la encontramos en un segundo paso de esta macroestafa con IA. La llamada del supuesto abogado de Molesini. Decimos supuesto porque, en realidad, los ladrones habían clonado su voz gracias a la inteligencia artificial.

Con este plan, los estafadores movieron hasta 95 millones de euros del banco. La mayoría, con destino a Asia. Eso sí, se han conseguido recuperar 53 millones de euros gracias a la cooperación internacional.

Pese a ello, todavía quedan otros 35 millones de euros perdidos. Y, por cierto, Molesini, el engañado y presidente de la banca privada, dimitió un mes después alegando "motivos personales".

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