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Andrea Ropero en Sol

Ruth Galán, del Sindicato de Inquilinas, cataloga de "sádico" el trato de Urbagestión a Maricarmen: "No quiere llegar a un acuerdo por conciencia, sino por vergüenza"

Desde la acampada de Sol por la vivienda, Andrea Ropero analiza los avances en la negociación entre Urbagestión y la familia y abogados de Maricarmen para que pueda volver a su casa.

Desde la acampada de Sol por la vivienda, Andrea Ropero analiza los avances en la negociación entre Urbagestión y la familia y abogados de Maricarmen para que pueda volver a su casa.

Desde la acampada de la Puerta del Sol por la vivienda, Andrea Ropero entrevista a Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que explica las avances en la negociación con Urbagestión para que Maricarmen vuelva a su casa.

Asegura que la reunión sigue y que hay "cuestiones que aún quedan en el aire". No obstante, considera que lo que ha hecho el fondo con la mujer de 87 años ha sido algo "sádico, inhumano y que no debería de pasar": "Si está haciendo esto no es porque quiera llegar a un acuerdo por conciencia, es por vergüenza", afirma.

Galán cree que la acampada de Sol es un "éxito popular" y una "demostración de fuerza" con la que han logrado "doblarle el brazo al rentismo y a los gobiernos, tanto al central como al de la Comunidad de Madrid".

La portavoz destaca la labor de El Intermedio a la hora de dar voz al caso de Maricarmen y hacer sentir a la gente lo que significa un desahucio, "la crueldad y la humanidad que hay detrás", lo que ha permitido empatizar y llamara a la movilización.

De cara a la reunión de mañana del Consejo de Ministros, con el decreto sobre la vivienda como tema principal, Galán asegura que seguirán acampados si no se aceptan las condiciones que han puesto; condiciones, indica, "que son para la seguridad y estabilidad de todas las familias españolas".

"Si no se aprueban los contratos indefinidos nos vamos a quedar aquí y además en otras comunidades autónomas la gente va a acampar", sostiene la portavoz, que tiene claro que se van a quedar en Sol "hasta que ellos decidan dar una solución a las personas y que el Gobierno gobierne para las personas, no para los fondos de inversión".

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