'Pedro Sánchez' afirma que está dispuesto a hacer "todo lo posible" para ayudar a Maricarmen: "Te daré las llaves de casa de Bolaños"

Raúl Pérez se ha convertido en el presidente del Gobierno, que ha decidido acampar por la vivienda en el plató de El Intermedio y desvelar algunas de las medidas que va a tomar para solucionar este grave problema.

'Pedro Sánchez' irrumpe en El Intermedio protestando por el desahucio de Maricarmen al grito de "¡Maricarmen, no estás sola!". El 'presidente del Gobierno' ha acampado en el plató del programa para mostrar su apoyo a la mujer de 87 años.

"¡Maricarmen, no estás sola! ¡Pedro Sánchez hijo de... como mola!", grita después. "La verdad", confiesa, "nunca fui buenos con las rimas, pero después de los poemarios que he recomendado en TikTok creo que le he pillado el tranquillo".

El 'presidente del Gobierno' expone que, cuando hay un problema social "ahí estoy yo para solucionarlo". Afirma que se parece a Superman, "aunque como hago enduro con la bici, la verdad, me quedan mucho mejor las mallas", añade.

"En este asunto usted recuerda, más bien, al Hombre Invisible", apunta el Gran Wyoming. "No seas injusto", replica 'Sánchez', "el problema es que, entre la pandemia, el apagón, la guerra de Ucrania, la ruptura de 'Los Javis'... al final me pilló el toro". "Bueno, en el caso de la vivienda me pilló un fondo buitre", puntualiza.

Así, 'Sánchez' decide mandar un mensaje directamente a Maricarmen. "Soy un hombre profundamente preocupado por tu caso", expone, "que sepas que estoy haciendo todo lo posible por solucionarlo". "Estoy dispuesto a hacer enormes sacrificios cueste lo que cueste", anuncia, "te daré las llaves de casa de Bolaños".

Wyoming le recuerda que la sociedad "está pidiendo medidas de calado" para solucionar el problema de la vivienda. "¿Piensa fiarlo todo al decreto o a adoptar una medida más radical para contentar a la izquierda?", pregunta.

"Me conformo con poner en marcha el plan de vivienda que el gobierno más progresista de la historia y, quizá, del multiverso, ha elaborado", comenta. 'Sanchez' expone que la primera medida está destinada "a atajar el gran problema que amenaza a los españoles en el asunto de la vivienda: el olor a fritanga": "Se acabaron las cocinas americanas".

Aunque la medida estrella es prohibir los chats de las comunidades de vecinos. "Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero, sobre todo, a que Juan, el del segundo B deje de mandar audios de cinco minutos sobre los horarios para bajar la basura", concluye.

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