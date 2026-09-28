Francisca se queja frente a Thais Villas: "La madre que lo parió el dinerito... que tonto era el que lo dispuso"

La reportera quiere saber cómo gestionan el dinero nuestros mayores. ¿Qué tal están sus cuentas corrientes? ¿Han podido ahorrar? Descubre sus respuestas en el vídeo principal.

Thais Villas dedica 'Las edades de Thais' al dinero y cómo gestionan nuestros mayores sus cuentas. "La madre que lo parió el dinerito... que tonto era el que lo dispuso", afirma Francisca. La señora expone que ella tiene una mala relación con él porque se lo gasta todo.

"No tiene valor", confiesa, y esto hace que sea muy malgastadora. Pilar, por su parte, lamenta que estamos en una época que no se puede ahorrar. "Ahorro, pero no puedo", añade. Loli, por su parte, confiesa que es un poco agarrada. "Soy rata", indica. "Igual que yo, ratita, no voy tirando el dinero", cuenta Pilar.

Loli explica que cuando su marido estaba vivo, tenía un sueldo bueno y ella también trabajaba. Ahora solo tiene su pensión de viudedad y que, por ese motivo, tiene que "estirarla y estirarla". Charo, por su parte, es divorciada, y esto la obliga a ajustarse un poco más.

"Soy separada", explica Mercedes, y tiene una situación muy similar. Fina, por su parte, expone que su cuenta del banco está "para no derrochar, pero tampoco para llorar". "Es un punto intermedio, como el programa", añade.

Pilar cobra 800 euros de pensión, pero le gustaría ser mileurista. "Es lo suyo, para poder vivir un poco", explica. Fina, por su parte, cobra 1.270 euros de jubilación, y le llega debido a que no tiene que pagar casa. Manoli, por su parte, tiene la de viudedad y, además, su pensión de jubilación. "Si fuera la del marido nada más... madre mía", expone.

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