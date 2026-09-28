'Isabel Díaz Ayuso' se dirige a los acampados en Sol: "Yo tampoco tengo casa, pero me consuelo insultando a Pedro Sánchez"

'Isabel Díaz Ayuso', imitada por Cristina Gallego, se dirige desde el balcón de Sol a los manifestantes por la vivienda: "Que me digan a qué edad está bien dejar de pagar el alquiler porque cumplo años en dos semanas y eso que me ahorro para invitar a cañitas".

Aprovechando que el balcón de su despacho da a la Puerta del Sol, 'Isabel Díaz Ayuso' aprovecha para salir y dirigirse a todas las personas concentradas para reclamar una vivienda digna.

"Sindicato de Inquilinas, perroflautas acampados y Juan Diego Botto, que no te pierdes una, he escuchado todas vuestras reivindicaciones y quiero haceros una propuesta en firme: ¿Os importaría hacer el taller de batucada reiki un poquito más bajo, por favor?". comenta la 'presidenta', imitada por Cristina Gallego, que asegura que está preparando el próximo "super evento del año en Madrid": el "rally Madrid-Dakar".

Ante los abucheos de los manifestantes, 'Ayuso' asegura entender sus peticiones: "Yo tampoco tengo casa, pero me consuelo insultando a Pedro Sánchez, no sacando la Quechua como vosotros".

De paso, pregunta a las del Sindicato de Inquilinas que le digan "a qué edad está bien dejar de pagar el alquiler, porque cumplo años en dos semanas y eso que me ahorro para invitar a cañitas". "¿Es a los 87, como Maricarmen? ¿A los 40? ¿Y si eres un concebido no nacido?", se pregunta, añadiendo que este último colectivo no tiene que pagar, porque "hay que protegerlo tanto como a la enseñanza privada o a los fondos buitre".

Ante la negativa de los manifestantes a irse, asegura que pondrá en marcha el "decreto Isabel" por el que les va a cobrar el alquiler de las tiendas de campaña: "2.000 euros al mes, y os hago un favor porque es una vivienda exterior, luminosa y céntrica a más no poder".

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