Sandra Sabatés, sobre la guerra en Irán y Líbano: "Parece que estamos más preocupados por el coste de la gasolina que por el humano"

Sandra Sabatés realiza una dura reflexión sobre los ataques a Irán y Líbano: "No paramos de hablar del Estrecho de Ormuz. Parece que los europeos estamos más preocupados por el coste de la gasolina que por el humano".

Sandra Sabatés conecta con Mikel Ayestaran, que se encuentra en Beirut, para preguntarle por la situación en Líbano tras los ataques de Israel. "Estos días no paramos de hablar del Estrecho de Ormuz", afirma la periodista, que realiza una profunda reflexión: "Parece que los europeos estamos más preocupados por el coste de la gasolina que por el coste humano de esta guerra".

"Nosotros no queremos olvidarnos de lo que pasa en Líbano", asegura la presentadora de El Intermedio, que pregunta al corresponsal cuál es "la situación en esta cuarta semana de guerra". "En esta cuarta semana de guerra lo que tenemos en el Líbano es que aquí tienen muy claro es que igual puede acabar lo que está pasando con Irán, pero que los israelíes quieren seguir con esto y llegar hasta el final", informa Ayestaran.

Además, el periodista explica que "hasta el final supone que en las últimas ya han acabado con siete puentes del río Litani": "Es la nueva frontera que quieren delimitar los israelíes". "El ministro de Finanzas ya ha hablado de anexión", afirma Ayestaran, que explica que hablan "de anexionarse esos 40 kilómetros que hay desde la frontera actual hasta el río Litani para que sea ya territorio de Israel".

"Hablamos ya abiertamente de anexión", insiste Ayestaran, que explica que en Líbano "se preparan ya para esta operación militar a gran escala porque piensan que es algo inminente".

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