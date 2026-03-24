Mikel Ayestaran analiza la "nueva frontera" que quiere imponer Israel con Líbano: "Hablan ya de anexión"

Mikel Ayestaran explica que en Líbano tienen claro que "los israelíes quieren llegar hasta el final" y explica "la nueva frontera que quieren delimitar los israelíes", el río Lítani: "Hablan ya de anexión".

Mikel Ayestaran conecta con el plató de El Intermedio desde Líbano para hablar sobre cómo está afrontando el país los ataques de Estados Unidos e Israel. "En esta cuarta semana de guerra lo que tenemos en el Líbano es que aquí tienen muy claro es que igual puede acabar lo que está pasando con Irán, pero que los israelíes quieren seguir con esto y llegar hasta el final", explica Ayestaran, que afirma que "hasta el final supone que en las últimas ya han acabado con 7 puentes del río Litani"

Esta estrategia con el puente se trata "de la nueva frontera que quieren delimitar los israelíes", explica el corresponsal, que destaca que "el ministro de Finanzas ya ha hablado de anexión". Es decir, "de anexionarse esos 40 kilómetros que hay desde la frontera actual hasta el río Litani para que sea ya territorio de Israel". "Hablamos ya abiertamente de anexión", insiste Ayestaran, que explica que en Líbano "se preparan ya para esta operación militar a gran escala porque piensan que es algo inminente".

Eso sí, el periodista destaca que "el avance del ejército está siendo más lento de lo que se esperaba" ya que "hay resistencia por parte de Hezbolá y están lanzando cohetes todos los días hacia el lado israelí".

"Aquí lo que tienen en Líbano es el temor a que aunque pare el frente iraní, este vaya a seguir adelante. Es decir, que los israelíes intenten desvincular el uno del otro", destaca Ayestaran, que explica la "crisis humanitaria" que vive Líbano con "más de un millón de desplazados internos" y "a la que las autoridades locales no pueden dar respuesta".

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