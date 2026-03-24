Sandra Sabatés y Cristina Gallego repasan las 'machistadas' de la semana: "¿Tu único argumento es 'así es la tradición'? Abre la mente, copón"

"Bienvenidos a 'Goles son señores'", comenta Sandra Sabatés en el Intermedio, 'entrenadora', junto a Cristina Gallego, de la "Real Paciencia Fútbol Club". Juntas repasan las mayores machistadas de la semana.

"Tenemos gol, golazo en Sagunto (Valencia)", anuncia Cristina Gallego en El Intermedio como lo haría un periodista deportivo en un programa futbolístico. Ella, junto a Sandra Sabatés, es entrenadora de la Real Paciencia Fútbol Club, y también forma equipo con su compañera denunciando las 'machistadas' de la semana.

En este municipio valenciano, la Hermandad de la Purísima Sangre de Jesucristo ha vuelto a prohibir que las mujeres participen en las procesiones de Semana Santa tras una votación entre los cofrades que insisten en que "la tradición es la tradición". "Las mujeres tendrán que seguir conformándose con ayudar a vestir a los santos, limpiar y colocar flores en la ermita o vender lotería. Aunque yo creo que lo que seguro se les va a dar bien es mandar a estos cofrades a freír torrijas", comenta la reportera del programa de laSexta. El Gobierno central ya ha anunciado que está dispuesto a revocar el título de Interés Nacional a la Semana Santa de Sagunto.

Por suerte, Cristina anuncia el lanzamiento de un nuevo producto que promete revolucionar conciencias: "El Machirote". Un capirote para 'machirulos "con el que los cofrades serán creyentes y practicantes también del feminismo". "Gracias al mecanismo milagroso del 'Machirote', las ideas machistas se convierten en feministas. ¿Una mujer quiere participar en tu procesión? Acéptala con ilusión", anuncia. "¿Tu único argumento es 'así es la tradición'? Pues abre un poco la mente, copón", añade Sabatés.

Y de Sagunto viajan a A Coruña, donde ha sido nombrado jefe de Educación Santiago Freire, un político del Partido Popular "conocido por subir fotos de Franco a sus redes sociales y por sus chascarrillos machistas". "La mujer es capaz de sangrar sin cortarse, de dar a luz sin corriente e incluso, algunos dicen que es capaz de tocar las narices sin siquiera acercarse", decía en una poesía que recitó en el 8M, cuando era alcalde de Noia.

"Pues él tampoco necesita acercarse mucho para tocarnos los ovarios a todas", responde Gallego desde el plató del programa de laSexta.

Las colaboradoras se desplazan ahora a Aguascalientes, México. "Allí se estaba votando a favor de incluir salas de lactancia en las universidades y un diputado votó a favor, pero haciendo esta dura 'entrada' al buen gusto", anuncia la periodista. "A favor de la reserva, porque también los hombres tienen leche", soltó Fernando Alférez Barbosa. "Pues espero que además de sala de lactancia en las universidades aprueben salas de vomitar en esta Asamblea de México, por si este señor vuelve a abrir la boca", sentencia Sabatés.

"Y hasta aquí 'Goles son señores'. Nos vemos en la siguiente edición. Porque, por desgracia, el machismo no cuelga las botas ni para hacerse tertuliano", se despide.

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