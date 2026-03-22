Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de mujeres: "Que hagan una nueva; yo quiero mantener mis tradiciones"

Los detalles Puede parecer una noticia sacada de 1952, pero esto ha pasado este mismo domingo en Valencia. La cofradía que organiza la Semana Santa votaba si permitía o no a las mujeres formar parte de ella: el resultado ha sido 267 votos en contra y solo 114 a favor.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo de Sagunto ha decidido, exclusivamente por votación masculina, negar la participación de mujeres en las procesiones de Semana Santa, con 267 votos en contra y 114 a favor. Un miembro justificó la decisión apelando a la tradición, mientras que mujeres expresaron su frustración por la exclusión. El Ministerio de Industria y Turismo podría retirar el reconocimiento de "Interés Turístico Nacional" a esta fiesta por razones de género si no se permite la inclusión femenina. A pesar de la resistencia, la igualdad de género avanza y la tradición no debe ser excusa para la exclusión.

Los hombres de la Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo de Sagunto han rechazado este domingo que las mujeres procesionen con ellos en Semana Santa en una votación en la que ha habido 267 votos en contra y solo 114 a favor.

Ha sido, por supuesto, una decisión tomada exclusivamente por hombres, quienes han decidido seguir negando espacios y excluir a las mujeres. "Que hagan una cofradía nueva. Yo quiero mantener mis tradiciones. Lo demás son cuentos", ha declarado uno de ellos.

"¿Por qué ellos pueden vivir la Semana Santa Saguntina y yo no?", se ha preguntado una mujer tras la votación, mientras que otra ha expresado que le da "vergüenza" decirle a sus hijas que "no pueden hacer algo solo por ser niñas".

Lo que nos debería dar vergüenza es que esto sea algo que necesite de una votación. Sin embargo, allí estaban ellos este domingo, con un voto anónimo y secreto. Todo ello, a pesar de que el Ministerio de Industria y Turismo valora retirar a esta fiesta su reconocimiento de "Interés Turístico Nacional" por una cuestión de género si no permiten la participación de mujeres. Aún así, ellos han votado 'no'.

Sin embargo, fuera, en la calle, hay muchas más voces diciendo que basta ya, porque la tradición no puede ser excusa para la exclusión y porque aunque haya quien todavía lo intente negar, la igualdad real acabará siendo imparable en todos lo espacios.

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