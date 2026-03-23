El Gobierno iniciará los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Cofradía de Sagunto por su discriminación a las mujeres

Los detalles El Ministerio de Turismo iniciará los trámites ante "las quejas ciudadanas presentadas formalmente" por la exclusión de las mujeres.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto ha votado nuevamente en contra de la participación de mujeres en las procesiones de Semana Santa, lo que ha generado protestas y la intervención del Gobierno. Blanca Ribelles, portavoz del colectivo Semana Santa Inclusiva, critica esta decisión como discriminatoria y machista, señalando que muchas niñas desean participar. El Gobierno ha anunciado que iniciará los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, otorgada en 2004, debido a las quejas ciudadanas. A pesar de las protestas, la cofradía parece dispuesta a perder el reconocimiento para mantener la tradición.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto ha vuelto a votar en contra de la participación de las mujeres en las procesiones de Semana Santa. Ante esta discriminación, el Gobierno ya ha anunciado que iniciará los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Blanca Ribelles es una de las mujeres que protesta contra la decisión de esta hermandad. Cuenta a laSexta que ha querido ser cofrade "desde mi más tierna infancia" y, como ella, "muchas niñas" de Sagunto.

"Muchas niñas quieren salir en las procesiones. Es muy duro cuando tu hija te pregunta: '¿Por qué mi hermano puede salir y yo no?'. La respuesta, tan absurda, es: 'Porque eres chica'", explica Ribelles, que es portavoz del colectivo Semana Santa Inclusiva.

Quienes se oponen a la decisión de la cofradía califican ese argumento de absurdo, discriminatorio y machista, y como algo que se mantiene como en el siglo XV. "La mujer ha arreglado las vestas, que es la indumentaria con la que salen en las procesiones, ha limpiado la ermita… pero eso ya no es suficiente", sostiene Ribelles.

Pese a las protestas vecinales, los hombres de la cofradía de la Purísima Sangre han votado este domingo en contra de la entrada de las mujeres. De casi 400 miembros, solo 114 votaron a favor, incluso menos que en la anterior votación de 2022.

Entre los que votaron sí está José Vicente, cofrade. "Sus hijas, sus nietas… son contra quienes están defendiendo la tradición. La tradición la hacemos todos", defiende.

Medidas del Gobierno

Desde el Ministerio de Igualdad aseguran que van a actuar. Por su parte, el Ministerio de Turismo ya ha anunciado que iniciará el procedimiento para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional que se le concedió en 2004 tras considerar "las quejas ciudadanas presentadas formalmente".

"El Gobierno de España está comprometido en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres por encima de cualquier otra consideración, por lo que siempre se pronunciará y actuará en contra de cualquier discriminación por el hecho de ser mujer", esgrime el comunicado publicado por el Turismo.

Esta medida preocupa al Ayuntamiento, que no ha querido hacer declaraciones. Sin embargo, los cofrades parecen dispuestos a perder ese reconocimiento por mantener la tradición tal y como está ahora.

"Prefieren mantener esa tradición a que esté el título de interés turístico. Es un riesgo que se ha asumido por parte de los votantes", comenta Gonzalo Escrig, clavario del año y cofrade.

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