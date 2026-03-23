Elisa Beni critica la polémica en la cofradía de Sagunto: "La manía de apartar a las mujeres la tienen todas las grandes religiones"

La Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo ha votado en contra de que las mujeres participen en la procesión de Semana Santa. Esto ha provocado que se esté valorando retirar el reconocimiento de fiesta de 'Interés Turístico Nacional'.

Los hombres que componen la Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo de Sagunto han rechazado, a través de una votación, que las mujeres procesionen con ellos en Semana Santa. Esto ha provocado que el Ministerio de Industria y Turismo valore retirar a esta fiesta su reconocimiento de 'Interés Turístico Nacional'.

Beatriz de Vicente señala que en Santa Cruz de Tenerife se dio un antecedente muy similar. "La Cofradía del Cristo de la Esclavitud de La Laguna no aceptaba mujeres", señala la abogada, "y una mujer quiso entrar". Esta, como expone de Vicente, "acudió al Juzgado de Primera Instancia, le dieron la razón, acudió a la Audiencia Provincial porque los contrarios recurrieron, y le volvieron a dar la razón".

Cuando acudió al Tribunal Supremo, este no se la dio ya que, como señalaron, "la cofradía tenía razón, que al ser un ámbito religioso no había esa discriminación". Finalmente, el Tribunal Constitucional lo resolvió dándole la razón a ella exponiendo que "incluso en el ámbito religioso hay que ser fiel al derecho a la igualdad".

"Esta manía de apartar a las mujeres de los hombres la tienen todas las grandes religiones de libro", señala Elisa Beni. La periodista indica que la posible retirada del reconocimiento como fiesta de 'Interés Turístico' "también es muy discutible". "Esto es un expediente administrativo que se concede por una serie de características que no han variado", apunta.

Edu Galán, por su parte, indica que la decisión "hace honor a la religión que representa y a la institución de la que depende, que es la Iglesia Católica". Pilar Velasco califica lo ocurrido como "lamentable". "Las mujeres lo han pedido por votación y han tenido que presionar a través de la política", expone.

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