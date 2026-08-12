La entrada masiva de migrantes en Ceuta habría sido la venganza de Marruecos por una investigación europea del programa Pegasus

Los detalles Dos exagentes de los servicios secretos marroquíes apuntan a que el Gobierno dio la orden de relajar los controles para permitir el paso de miles de personas, aunque señalan que el régimen no se esperaba una movilidad tan grande.

La llegada masiva de migrantes a Ceuta el 30 de julio habría sido una represalia de Marruecos por una investigación europea que destapó el espionaje mediante el sistema Pegasus. Según 'El Confidencial', Mohamed VI habría relajado el control fronterizo, lo que provocó que cerca de 80.000 personas cruzaran a Ceuta, generando una imagen negativa de Rabat. La investigación, publicada por 13 periódicos europeos, reveló el espionaje a cientos de móviles españoles. Los exagentes marroquíes consultados señalan a Abdellatif Hammouchi y Fouad Ali el Himma como responsables de la orden de abrir la frontera, lo que enfureció al rey Mohamed VI. Marruecos ha procesado a varias personas por fomentar la inmigración irregular.

La llegada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio habría sido una venganza de Marruecos por una investigación periodística europea que destapó el espionaje masivo del sistema Pegasus y el funcionamiento de la Dirección General de Supervisión del Territorio (conocida como la Agencia de Inteligencia Interior). Así lo consideran dos exagentes de los servicios secretos marroquíes que están refugiados en países occidentales, según ha publicado 'El Confidencial'.

Según 'El Confidencial', Mohamed VI habría dado el visto bueno a la relajación del control en la frontera con la ciudad autónoma, pero se habría ido de las manos, incluso más de lo que pensaba el gobierno marroquí. Finalmente, cerca de 80.000 personas cruzaron por mar a Ceuta, dando también una imagen negativa de Rabat.

El periodista Ignacio Cembrero ha explicado en Al Rojo Vivo que 13 periódicos europeos, entre ellos 'El Confidencial', publicaron la investigación sobre Pegasus entre el 13 y el 16 de julio. Entre sus descubrimientos estaba la filtración que se hizo de cientos de móviles de españoles, además de los del Gobierno, antes de la pandemia.

Dicha investigación incluía vídeos y material sensible que probaban el espionaje marroquí. También se contó con la colaboración de un exagente que trabajó con Pegasus. Esta persona corroboró muchos de los datos de la investigación, aportó pruebas y ayudó a conocer el funcionamiento interno de la Agencia de Inteligencia Interior.

Orden de abrir la frontera

Estas publicaciones, que dejaban en evidencia a Marruecos, habrían enfurecido al régimen, que habría dado la orden de permitir el paso a quienes quisieran llegar a Ceuta el día de la Fiesta del Trono.

Concretamente, los dos agentes exiliados con los que ha hablado 'El Confidencial' apuntan a que la orden partió Abdellatif Hammouchi, jefe de la policía y de la DGST, y de Fouad Ali el Himma, principal consejero real y considerado el "virrey".

Esta versión fue confirmada por algunas de las personas que lograron llegar a Ceuta, que contaron la Policía de Marruecos les "ayudó" a llegar. "Estaba abierto el camino", aseguraron.

Esta situación, unida a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que corroboró que no se pueden hacer devoluciones en caliente a quienes lleguen a la ciudad autónoma a nado, habrían sido los detonantes de esa llegada masiva de decenas de miles de personas.

Enfado del rey

No obstante, los exagentes consultados por 'El Confidencial' sostienen que probablemente Rabat no tenía intención de que la salida afluencia de personas fuese tan sumamente elevada, algo que ha generado un importante enfado de Mohamed VI.

En esta línea, Marruecos ha tomado represalias y ha procesado en Tetuan al menos a 86 personas por fomentar la inmigración irregular. De ellas, 11 ya han sido condenadas.

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