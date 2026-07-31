Qué dice la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente en Ceuta y por qué Sánchez habla de una "lectura interesada de las mafias"

El contexto Esta sentencia concluye que la figura del "rechazo en frontera", conocida como devolución en caliente, no puede aplicarse a las personas que acceden a Ceuta o Melilla por el mar, ya que no han superado un elemento físico de contención fronteriza.

La crisis migratoria en Ceuta ha reavivado el debate sobre las devoluciones en caliente. España y Marruecos trabajan para agilizar el retorno de migrantes que han cruzado a nado, mientras Pedro Sánchez atribuye la llegada masiva a una "lectura interesada" de las mafias tras una sentencia del Tribunal Supremo. Esta sentencia establece que el "rechazo en frontera" no aplica a quienes acceden por mar, ya que no cruzan una barrera física. El Gobierno estudia reformar la ley de Extranjería para facilitar repatriaciones y mejorar la normativa ante este tipo de entradas irregulares. Además, se despliegan medidas como boyas en el mar para delimitar la frontera marítima.

La crisis migratoria que vive Ceuta ha reabierto el debate sobre las llamadas devoluciones en caliente. Mientras España y Marruecos trabajan para agilizar el retorno de las personas que han cruzado a nado la ciudad autónoma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atribuido la llegada masiva de migrantes a una "lectura interesada" que las mafias de tráfico de personas habrían hecho de una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha ido un paso más allá y ha anunciado que el Gobierno estudiará una posible reforma de la ley de Extranjería para adaptar la normativa y facilitar las repatriaciones de quienes acceder por vía marítima. Durante su visita a Ceuta este viernes, Sánchez ha calificado la llegada masiva de migrantes como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial de España". A su juicio, las mafias dedicadas al tráfico de personas han aprovechado una reciente resolución judicial para hacer creer a los migrantes que quienes lleguen a nado a Ceuta no podrán ser devueltos de forma inmediata.

"En las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tirbunal Supremo..., mediante la cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera de personas que entren por nuestro espacio a nado, por el mar, por considerar que no existe una frontera física, como sí existe cuando se atraviesa una frontera terrestre", sostiene.

Es por este motivo que el Ejecutivo analizará si es necesario modificar la legislación para que las devoluciones puedan realizarse de la manera más eficiente posible, respetando el marco legal.

¿Qué dice la sentencia del Tribunal Supremo?

Así, la resolución a la que se refiere el Gobierno fue dictada hace apenas tres semanas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y ratifica el criterio previamente fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Esta sentencia concluye que la figura del "rechazo en frontera", conocida como devolución en caliente, no puede aplicarse a las personas que acceden a Ceuta o Melilla por el mar, ya que no han superado un elemento físico de contención fronteriza, como sí ocurre cuando alguien intenta saltar la valla.

Según el Alto Tribunal, la disposición adicional décima de la ley de Extranjería, que regula los rechazos en frontera en Ceuta y Melilla, está pensada para quienes son interceptados mientras intentan franquear la frontera terrestre, pero no para quienes llegan nadando.

La consecuencia práctica es que los migrantes interceptados en el mar no pueden ser devueltos automáticamente. En estos casos debe aplicarse el procedimiento ordinario previsto en el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería, que exige la apertura de un expediente administrativo de devolución y el respeto de las garantías legales. Además, si una persona solicita protección internacional o asilo, la devolución no puede ejecutarse hasta que esa petición haya sido resuelta o inadmitida.

Utilizada por las mafias

En paralelo, el Ejecutivo considera que esta interpretación judicial ha sido utilizada por las mafias para fomentar los cruces a nado hacia Ceuta. Por ello, Sánchez ha anunciado que el Gobierno estudiará una modificación de la ley de Extranjería para adaptar el marco legal a este tipo de entradas irregulares y garantizar que las repatriaciones puedan realizarse con mayor rapidez.

Entre las medidas ya anunciadas figura también el despliegue de boyas en el mar por parte de Salvamento Marítimo, en colaboración con la Armada y la Guardia Civil, para visualizar de forma más clara la frontera marítima entre España y Marruecos y facilitar la aplicación de la normativa.

Asimismo, el presidente ha informado de que la Comisión de Asilo se ha reunido de urgencia para agilizar los expedientes de expulsión y que se está informando a los migrantes que permanecen en Ceuta de que la frontera con Marruecos está abierta para que puedan regresar voluntariamente.

Un debate que ya había comenzado

La sentencia del Supremo ya había provocado reacciones antes de la actual crisis migratoria. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, advirtió hace unos días de un posible "efecto llamada", al considerar que la resolución podía animar a más personas a intentar entrar nadando en las ciudades autónomas.

En paralelo, el Partido Popular ha registrado una proposición para modificar la ley de Extranjería con el objetivo de que los rechazos en frontera puedan aplicarse también a quienes sean interceptados durante un intento de entrada irregular por vía marítima en Ceuta y Melilla. La iniciativa será debatida en el Congreso tras el verano.

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